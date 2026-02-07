Otro funcionario borracho al volante: un consejero de Irrigación dio positivo y presentó la renuncia

gustavo villegas borracho renuncia Gustavo Villegas publicó esta carta tras ser encontrado manejando borracho en General Alvear.

La carta de un funcionario tras dar positivo en un control de alcoholemia

“Quiero expresar públicamente mis disculpas a toda la ciudadanía por una situación que nunca debió ocurrir”, comenzó publicando Gustavo Villegas, consejero del Río Atuel. “En un control de alcoholemia que me realizó la Policía de Mendoza, el resultado fue positivo. Asumo plenamente la responsabilidad por ese error del cual estoy arrepentido y sé que nada justifica mi conducta”, dijo.

En la carta, que se conoció este sábado, reconoció que como funcionario público tiene la obligación de dar el ejemplo y cumplir con la ley, por lo que, por coherencia con sus valores, decidió poner su renuncia a disposición de las autoridades provinciales.

Gustavo Villegas Irrigación Atuel.jpg Gustavo Villegas, Consejero del Río Atuel del Departamento General de Irrigación.

“Hoy en Mendoza hay controles de alcoholemia en cada departamento, algo que durante muchos años no sucedió, y que forma parte de una política pública orientada a garantizar la seguridad vial”, destacó Villegas.

Y confirmó: “He puesto a disposición mi renuncia al cargo que ocupo como Consejero del Río Atuel. Considero que es el paso correcto para no afectar el trabajo que se viene realizando y para asumir las consecuencias de mis actos”.

La renuncia del funcionario debe ser analizada por Alfredo Cornejo, dado que se trata de un cargo que se elige a propuesta del gobernador y acuerdo del Senado.

Otros casos de borrachos al volante que trabajan para el Estado

El último caso resonante fue el del concejal libertario de San Rafael, Mario Antolín. El edil no renunció y fue ratificado en su cargo por decisión del Concejo Deliberante. Lo mismo sucedió con el concejal Miqueas Burgoa, de Guaymallén.

Antes de esos, quien sí debió renunciar tras ser descubierto manejando borracho un vehículo oficial fue el director del Ente de Movilidad Provincial (EMOP), Jorge Teves.