Exportación de carne argentina a Estados Unidos: Trump firmó el decreto que quintuplica el cupo

Desde el gobierno nacional destacaron que el nuevo cupo fue asignado de manera exclusiva a la Argentina, lo que posiciona al país como uno de los principales proveedores de carne vacuna para el mercado estadounidense y refuerza el vínculo comercial entre ambas administraciones.

carnes A partir del decreto firmado por Trump, Argentina podrá importar a Estados Unidos unas 80.000 toneladas de carne más las 20.000 que hasta ahora tenía permitidas. Foto: Noticias Argentinas

Un decreto que favorece a la carne argentina

La Casa Blanca justificó la decisión de ampliar las exportaciones en la necesidad de garantizar el abastecimiento interno de “recortes de carne magra”, un insumo clave para la industria alimentaria estadounidense.

Según explicaron las autoridades norteamericanas, la producción local se vio afectada por desastres naturales y por distintas disrupciones en su mercado interno, lo que generó problemas de oferta y presión sobre los precios.

En ese contexto, Estados Unidos optó por ampliar las importaciones y asignar la totalidad del nuevo cupo adicional a la Argentina, un dato que fue destacado tanto por el gobierno nacional como por el sector ganadero. La medida permitirá un acceso histórico de la carne argentina a uno de los mercados más grandes y exigentes del mundo.

El decreto también se inscribe en un contexto de negociaciones comerciales que vienen llevando adelante ambos países. Según se informó oficialmente, la ampliación del cupo es consecuencia directa del acuerdo comercial bilateral en discusión y forma parte de una serie de gestos orientados a fortalecer el intercambio entre Argentina y Estados Unidos.

El respaldo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos

En paralelo a la ampliación del cupo de carne, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) expresó su apoyo al acuerdo comercial e inversor que negocian ambos países y pidió al Congreso de la Nación que avance con celeridad en su tratamiento.

A través de un comunicado, la entidad empresaria celebró el entendimiento bilateral y sostuvo que puede generar reglas más claras para el comercio, atraer inversiones y mejorar la previsibilidad económica. AmCham destacó especialmente el impacto positivo que el acuerdo podría tener en sectores estratégicos como el agro, la energía y la industria exportadora.

pablo quirno canciller El canciller Pablo Quirno fue quien firmó el acuerdo comercial con Estados Unidos. En esta imagen, junto a su comitiva.

La cámara también señaló que el acuerdo apunta a simplificar normas y trámites vinculados al comercio exterior, reducir costos y facilitar la operatoria de empresas y pymes. En ese marco, consideró que la ampliación del cupo de carne vacuna es una muestra concreta de los beneficios que podría traer una mayor integración comercial entre ambos países.

Finalmente, AmCham subrayó la importancia de que el Congreso acompañe el proceso para permitir la implementación de las medidas acordadas y consolidar el acceso de los productos argentinos al mercado estadounidense.