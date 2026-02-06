Tras el acuerdo con EE.UU., el canciller habló del futuro de la carne y el acero argentinos

Por otra parte, Quirno definió el acuerdo como una “autopista para la inversión” y aseguró que trae aparejado financiamiento de bancos y organismos vinculados a la promoción comercial como el Development Finance Corporation o el EXIM bank -banco de exportaciones e importaciones-.

Estados Unidos y la era Trump

El funcionario sostuvo que es el primer acuerdo que se firma con un país sudamericano en esta era de Donald Trump tras el “día de la liberación”.

Con este acuerdo, se reducen aranceles en más de 1000 posiciones arancelarias, lo que permite aumentar exportaciones en U$S1.000 millones”, según consignó Quirno.

Algunos sectores le dieron la bienvenida al acuerdo antes incluso de conocer la letra chica. El gobierno nacional busca aprobar la parte comercial en el Congreso mientras que reconoce que habrá puntos, como propiedad intelectual, que requerirán su propia ley y un tratamiento puntual.

En la previa al acuerdo, el gobierno allanó el camino en puntos como la importación de maquinaria usada, mientras que en los últimos días desreguló el ingreso de máquinas de análisis médico también usadas, una condición que se puede ver en la letra chica.

Donald Trump retrato oficina El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El funcionario también subrayó la participación argentina en reuniones estratégicas vinculadas a minerales críticos, como litio, cobre, uranio y tierras raras. “Se está trabajando para dar seguridad a las cadenas de suministro de minerales clave para el desarrollo de las grandes economías”, explicó.

No hay acuerdo sobre delincuentes

Finalmente, Quirno desmintió versiones periodísticas sobre un supuesto acuerdo para que la Argentina reciba delincuentes enviados por Estados Unidos.

“En ningún caso Argentina hace algo en contra de sus propias leyes o políticas. Es impensado aceptar algo así, ni siquiera de manera transitoria”, afirmó, y remarcó que, aunque existen múltiples conversaciones bilaterales, solo avanzan aquellas que son compatibles con los intereses y el marco legal del país.