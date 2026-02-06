El canciller Pablo Quirno aseguró que el acuerdo comercial y de inversiones firmado con EE.UU. es la antesala a un tratado de libre comercio (TLC) que deberá negociarse más adelante. “Es el primer paso para un TLC”, remarcó.
Tras el acuerdo con EE.UU., el canciller habló del futuro de la carne y el acero argentinos
Pablo Quirno planteó los principales puntos que implica el acuerdo y cómo sigue la hoja de ruta. Financiamiento para inversión y otros detalles
Por otra parte, sobre temas sensibles como carne, acero y aluminio, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que el tema carnes acompaña el acuerdo como una concesión especial de Estados Unidos. La cuota de 20.000 toneladas métricas por año se aumentó a 100.000. “Es un beneficio adicional”, dijo.
En el caso de los sectores más sensibles como aluminio y acero, indicó que se sigue trabajando en el tema. “Tienen el compromiso de seguir trabajando el tema con nosotros pero hay que comprender: EE.UU. está negociando con todos los países del mundo y tienen que ser muy cautos con los compromisos que se firman en sectores muy estratégicos”, enfatizó en diálogo con A24.
Por otra parte, Quirno definió el acuerdo como una “autopista para la inversión” y aseguró que trae aparejado financiamiento de bancos y organismos vinculados a la promoción comercial como el Development Finance Corporation o el EXIM bank -banco de exportaciones e importaciones-.
Estados Unidos y la era Trump
El funcionario sostuvo que es el primer acuerdo que se firma con un país sudamericano en esta era de Donald Trump tras el “día de la liberación”.
Con este acuerdo, se reducen aranceles en más de 1000 posiciones arancelarias, lo que permite aumentar exportaciones en U$S1.000 millones”, según consignó Quirno.
Algunos sectores le dieron la bienvenida al acuerdo antes incluso de conocer la letra chica. El gobierno nacional busca aprobar la parte comercial en el Congreso mientras que reconoce que habrá puntos, como propiedad intelectual, que requerirán su propia ley y un tratamiento puntual.
En la previa al acuerdo, el gobierno allanó el camino en puntos como la importación de maquinaria usada, mientras que en los últimos días desreguló el ingreso de máquinas de análisis médico también usadas, una condición que se puede ver en la letra chica.
El funcionario también subrayó la participación argentina en reuniones estratégicas vinculadas a minerales críticos, como litio, cobre, uranio y tierras raras. “Se está trabajando para dar seguridad a las cadenas de suministro de minerales clave para el desarrollo de las grandes economías”, explicó.
No hay acuerdo sobre delincuentes
Finalmente, Quirno desmintió versiones periodísticas sobre un supuesto acuerdo para que la Argentina reciba delincuentes enviados por Estados Unidos.
“En ningún caso Argentina hace algo en contra de sus propias leyes o políticas. Es impensado aceptar algo así, ni siquiera de manera transitoria”, afirmó, y remarcó que, aunque existen múltiples conversaciones bilaterales, solo avanzan aquellas que son compatibles con los intereses y el marco legal del país.