El dólar oficial cerró a la baja al igual que el blue, el mayorista y las cotizaciones financieras

De esta manera, el dólar oficial tuvo su primera semana a la baja en lo que va del año (acumuló una caída de $15 o -1%), apuntalado por una buena oferta de divisas. El Banco Central no paró de comprar aunque a un menor ritmo para evitar presionar al billete verde a una suba, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El dólar blue también cedió durante el último día de la primera semana de febrero. Bajó $5 respecto al jueves y se ofreció a $1.415 para la compra y $1.439 para la venta en las cuevas de la city mendocina, 4 pesos más que en el mercado informal de la Ciudad de Buenos de Aires (CABA).