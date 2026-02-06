El dólar oficial cerró a la baja al igual que el blue, el mayorista y las cotizaciones financieras

Por segundo día consecutivo, la cotización del dólar oficial cerró este viernes con una caída, en este caso mayor a la de la jornada anterior. Así, la moneda estadounidense retrocedió $10 y se comercializó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en las pizarras del Banco Nación.
De esta manera, el dólar oficial tuvo su primera semana a la baja en lo que va del año (acumuló una caída de $15 o -1%), apuntalado por una buena oferta de divisas. El Banco Central no paró de comprar aunque a un menor ritmo para evitar presionar al billete verde a una suba, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
El dólar blue también cedió durante el último día de la primera semana de febrero. Bajó $5 respecto al jueves y se ofreció a $1.415 para la compra y $1.439 para la venta en las cuevas de la city mendocina, 4 pesos más que en el mercado informal de la Ciudad de Buenos de Aires (CABA).
Los financieros siguieron la tendencia del dólar oficial y del mayorista
En el sector mayorista, el tipo de cambio perdió $10 y operó a $1.432, lo que significó una merma respecto de la jornada anterior. Con esta cotización, tocó un mínimo que no se registraba desde el 22 de enero. Quedó a 9,9% por debajo del techo de las bandas cambiarias establecido actualmente en $1.574,05.
En el promedio que realiza el Banco Central sobre las principales entidades financieras, la cotización minorista se posicionó en $1.463,64.
Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP y el Contado con Liquidación (CCL) bajaron 0,5% y operaron a $1.453,33 y $1.498,54, respectivamente. El dólar turista o tarjeta quedó en $1.885.