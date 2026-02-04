El oficial se mantuvo estable pero el dólar blue cerró con un incremento de $5

Dolar (2) El tipo de cambio oficial quedó a $132,45 de las bandas de flotación que estableció el Banco Central.

La compra de dólares del Banco Central

Durante la última semana de enero, el Banco Central ya adquirió U$S179 millones en el mercado cambiario. La mejora de las reservas estuvo impulsada sobre todo por el complejo agroexportador, que liquidó U$S434 millones en la última semana de enero y cerca de U$S1.800 millones en todo el mes.

A esto se sumó el ingreso neto de divisas por emisiones de deuda corporativa, que más que compensó la demanda vinculada a importaciones y a la formación de activos externos.

Si bien el monto fue inferior al de la semana previa, permitió cerrar el mes con compras netas por U$S1.158 millones, el mejor resultado mensual desde febrero del año pasado, cuando se habían superado los U$S2.000 millones, según publicó la agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo a operadores, esto refleja expectativas acotadas de corrección cambiaria en el corto plazo. Para abril, se espera un tipo de cambio de $1.545, mientras que para julio se lo proyecta en $1.652.

El dólar blue y el resto de las cotizaciones financieras

En este contexto, el dólar mayorista registró este miércoles un incremento de $1,5 (+0,10%) y finalizó la jornada en $1.447,50.

En el promedio que realiza el Banco Central, la cotización alcanzó los $1.465,92.

Con estos movimientos, el dólar tarjeta o turista -que incluye el recargo del 30% deducible de Ganancias- se ubicó en $1.904,50.

Respecto a los dólares financieros, su comportamiento fue desparejo. El dólar MEP cayó 0,1% hasta $1.458,60, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) avanzó apenas 48 centavos, y se posicionó en los $1.493,52.

En el mercado informal, el dólar blue se ofreció a $1.435 para la compra y a $1.459 para la punta vendedora en las cuevas de la city mendocina.