El dólar minorista y el mayorista volvieron a bajar con un riesgo país arriba de los 500 puntos

El dólar oficial volvió a bajar este martes y cerró a $1.465 en la pizarra del Banco Nación. Mientras tanto, el blue se mantuvo estable en $1.450 y el mayorista se despegó luego de otra caída al cabo de una jornada que registró otra suba del riesgo país y caída de acciones argentinas.
La divisa oficial había abierto estable pero sobre el final de la jornada resignó $5, en su primera caída en más de una semana. Sin embargo, en varios bancos privados su cotización llegó más arriba, como en BBVA, el Hipotecario Ciudad y Patagonia ($1.470/1.475), aunque con un pico de $1.485 (ICBC).
En el caso del dólar paralelo, aunque había trepado a $1.455 al mediodía terminó por ceder para ubicarse al mismo valor de la víspera.
El mayorista también registró un descenso gradual, para ubicarse en $1.449 al promediar la rueda. Finalizó en torno a $1.446, alejándose algo más de la banda cambiaria máxima de intervención que este martes el BCRA fijó en $1.569,40.
Qué pasó con los dólares financieros y el riesgo país
La dinámica de este martes contrastó con el sube y baja del dólar con la que el mercado cambiario arrancó el mes de febrero.
Lo mismo ocurrió con los dólares financieros en la segunda jornada hábil de la semana.
Mientras el dólar MEP sumó 0,50% para terminar ubicándose en $1.460,55, el Contado Con Liquidación (CCL) registró un leve descenso. Y así concluyó vendiéndose a $1.498,75 en promedio con amagues de subir por encima de los $1.500 como reacción a cierta volatilidad incipiente.
Además, el dólar tarjeta alcanzó los $1.917, incluido el 30% de recargo a cuenta de Ganancias.
Con acciones que cayeron en picada, el runrun en torno a los cambios en la cúpula del INDEC y las dudas sobre la nueva metodología de medición de la inflación hizo saltar otra vez el riesgo país. Tras varios días contentido, el índice que pondera JP Morgan superó los 500 puntos básicos este martes.
También las acciones argentinas acusaron el impacto de la nueva controversia: cayeron 32% promedio en Wall Street.