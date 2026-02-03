El dólar minorista y el mayorista volvieron a bajar con un riesgo país arriba de los 500 puntos

En Mendoza la brecha entre el dolar oficial y el blue estuvo entre el 8 y el 13% A contramano del oficial, el dólar CCL, una de las cotizaciones de referencia fuera de los bancos, llegó a superar los $1.500

El mayorista también registró un descenso gradual, para ubicarse en $1.449 al promediar la rueda. Finalizó en torno a $1.446, alejándose algo más de la banda cambiaria máxima de intervención que este martes el BCRA fijó en $1.569,40.

Qué pasó con los dólares financieros y el riesgo país

La dinámica de este martes contrastó con el sube y baja del dólar con la que el mercado cambiario arrancó el mes de febrero.

Lo mismo ocurrió con los dólares financieros en la segunda jornada hábil de la semana.

Mientras el dólar MEP sumó 0,50% para terminar ubicándose en $1.460,55, el Contado Con Liquidación (CCL) registró un leve descenso. Y así concluyó vendiéndose a $1.498,75 en promedio con amagues de subir por encima de los $1.500 como reacción a cierta volatilidad incipiente.

Además, el dólar tarjeta alcanzó los $1.917, incluido el 30% de recargo a cuenta de Ganancias.

Con acciones que cayeron en picada, el runrun en torno a los cambios en la cúpula del INDEC y las dudas sobre la nueva metodología de medición de la inflación hizo saltar otra vez el riesgo país. Tras varios días contentido, el índice que pondera JP Morgan superó los 500 puntos básicos este martes.

También las acciones argentinas acusaron el impacto de la nueva controversia: cayeron 32% promedio en Wall Street.