Con la llegada de febrero, el dólar tocó su máximo en 2 semanas y el blue su piso desde inicios del 2026

Dolares El dólar oficial cerró en $1.470 este lunes 2 de febrero.

El mercado inició el segundo mes del año con mayor margen cambiario, bonos cercanos a máximos y su atención puesta en el nivel de tasas.

Qué pasó con los dólares financieros

El dólar blue perdió $20, para llegar a un piso de $1.451, y hasta $1.455 en Mendoza. Así, quedó apenas arriba del mayorista ($1.451 promedio), que había sumado $4.

Al mismo tiempo, al cabo de la primera jornada cambiaria de la semana los dólares financieros volvieron al sube y baja. Así, el dólar MEP superó los $1.453 tras una leve suba de 0,24%.

En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL), o dólar Bolsa, resignó medio punto. Y cerró la rueda en $1.496,60.

En ese contexto, la divisa oficial viene de ajustarse 2,4% en línea con la inflación de noviembre. Y deberá actualizarse 2,8% este mes, acorde al IPC del último mes del año.