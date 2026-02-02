Con la llegada de febrero, el dólar tocó su máximo en 2 semanas y el blue su piso desde inicios del 2026

Con la llegada de febrero, el dólar oficial volvió a subir en el Banco Nación al cerrar en $1.470. Y con el segundo aumento del mayorista al hilo, el dólar blue llegó a su mínimo en lo que va del año.
El dólar oficial cerró en $1.470 en el Banco Nación al sumar $5. Y mientras el mayorista también se reposicionó, el dólar blue perdió $20 para cerrar en $1.450
Tras varios días de estabilidad, es la quinta suba en lo que va del 2026 para la divisa oficial. Y si bien con $5 tocó este lunes el mismo valor que a mediados de enero, en algunos bancos llegó incluso a venderse en $1.480.
Por su parte, el dólar mayorista tocó los $1.471. Pero sigue lejos de la banda máxima de intervención que el Banco Central fijó en $1.567,81 para este lunes.
El mercado inició el segundo mes del año con mayor margen cambiario, bonos cercanos a máximos y su atención puesta en el nivel de tasas.
Qué pasó con los dólares financieros
El dólar blue perdió $20, para llegar a un piso de $1.451, y hasta $1.455 en Mendoza. Así, quedó apenas arriba del mayorista ($1.451 promedio), que había sumado $4.
Al mismo tiempo, al cabo de la primera jornada cambiaria de la semana los dólares financieros volvieron al sube y baja. Así, el dólar MEP superó los $1.453 tras una leve suba de 0,24%.
En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL), o dólar Bolsa, resignó medio punto. Y cerró la rueda en $1.496,60.
En ese contexto, la divisa oficial viene de ajustarse 2,4% en línea con la inflación de noviembre. Y deberá actualizarse 2,8% este mes, acorde al IPC del último mes del año.