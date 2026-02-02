Inicio Economía dólar
Mercado cambiario

Con la llegada de febrero, el dólar tocó su máximo en 2 semanas y el blue su piso desde inicios del 2026

El dólar oficial cerró en $1.470 en el Banco Nación al sumar $5. Y mientras el mayorista también se reposicionó, el dólar blue perdió $20 para cerrar en $1.450

Miguel Ángel Flores
Volvió una leve volatilidad este primer lunes de febrero de 2026 tanto para el dólar oficial como en el blue

Con la llegada de febrero, el dólar oficial volvió a subir en el Banco Nación al cerrar en $1.470. Y con el segundo aumento del mayorista al hilo, el dólar blue llegó a su mínimo en lo que va del año.

Tras varios días de estabilidad, es la quinta suba en lo que va del 2026 para la divisa oficial. Y si bien con $5 tocó este lunes el mismo valor que a mediados de enero, en algunos bancos llegó incluso a venderse en $1.480.

Por su parte, el dólar mayorista tocó los $1.471. Pero sigue lejos de la banda máxima de intervención que el Banco Central fijó en $1.567,81 para este lunes.

El dólar oficial cerró en $1.470 este lunes 2 de febrero.

El mercado inició el segundo mes del año con mayor margen cambiario, bonos cercanos a máximos y su atención puesta en el nivel de tasas.

Qué pasó con los dólares financieros

El dólar blue perdió $20, para llegar a un piso de $1.451, y hasta $1.455 en Mendoza. Así, quedó apenas arriba del mayorista ($1.451 promedio), que había sumado $4.

Al mismo tiempo, al cabo de la primera jornada cambiaria de la semana los dólares financieros volvieron al sube y baja. Así, el dólar MEP superó los $1.453 tras una leve suba de 0,24%.

En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL), o dólar Bolsa, resignó medio punto. Y cerró la rueda en $1.496,60.

En ese contexto, la divisa oficial viene de ajustarse 2,4% en línea con la inflación de noviembre. Y deberá actualizarse 2,8% este mes, acorde al IPC del último mes del año.

