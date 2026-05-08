La cadena de farmacias Dr. Ahorro cerró las últimas 33 sucursales que le quedaban y se va del país

farmacias.jpg En los últimos meses de 2025, Dr. Ahorro ya había avanzado con el cierre de 11 sucursales y la desvinculación de más de 100 empleados. Foto: archivo

La empresa comunicó a sus empleados que los locales quedarían cerrados hasta nuevo aviso desde este viernes y que pagaría sólo un porcentaje de los salarios, de acuerdo a lo que informó el portal Pharmabiz.

Un pasivo de $7.333 millones y el fracaso de la venta

La razón social detrás de la cadena, Energía y Vida de Argentina S.A., había declarado ante la Justicia Nacional Comercial un estado de cesación de pagos con un pasivo que asciende a los $7.333 millones.

En los meses previos al cierre total, se intentó buscar un comprador o un inversor estratégico que pudiera rescatar la marca, pero las negociaciones no prosperaron debido al deterioro de los activos y la magnitud de la deuda acumulada.

Ahora, el proceso queda bajo la órbita de un síndico que deberá administrar lo poco que queda de la firma. El activo más importante es una droguería ubicada en la calle Estomba, en Buenos Aires, cuyo valor de mercado se estima cercano al millón de dólares, una cifra que resulta insuficiente para cubrir el rojo financiero con los acreedores y las obligaciones laborales pendientes con el personal desvinculado.

De la expansión agresiva al retiro silencioso

El desembarco de Dr. Ahorro en noviembre de 2002 fue un hito para la poscrisis argentina. Impulsada por el empresario mexicano Xavier González Zirión, la cadena introdujo un concepto disruptivo: farmacias de cercanía con una oferta casi exclusiva de medicamentos genéricos más baratos que los laboratorios líderes.

En su época de esplendor, la red llegó a contar con 47 puntos de venta y procesaba más de 11.000 tickets diarios.

Sin embargo, el deterioro comenzó a notarse con fuerza en 2025. Lo que empezó como un "achique" programado, con el cierre de 11 locales emblemáticos en barrios porteños como Caballito, Villa Devoto y Pompeya, terminó siendo el preámbulo del colapso total.

En su momento, la retirada también afectó al interior del país, dejando sin sus habituales puntos de expendio a Mendoza, Córdoba y Salta. Actualmente ya no quedaba ningún local en territorio mendocino, según confirmaron a Diario UNO fuentes del sector farmacéutico.

ANMAT remedios prohibidos.jpg La cadena introdujo un concepto disruptivo: farmacias de cercanía con una oferta casi exclusiva de medicamentos genéricos más baratos que los laboratorios líderes.

Impacto social y laboral

La caída de la cadena no solo afecta a los consumidores que dependían de sus precios competitivos, sino que deja una profunda herida laboral. En las etapas previas de ajuste ya se habían desvinculado a más de 100 empleados, pero el cierre definitivo de este viernes afecta al resto de la plantilla que todavía intentaba mantener la operación.

El mercado farmacéutico observa con preocupación este cierre, ya que refleja las dificultades de sostener estructuras de costos fijos ante la caída del consumo y el aumento exponencial de los insumos médicos.

Con el fin de Dr. Ahorro, se cierra un capítulo de la historia comercial de las farmacias en Argentina que nació para dar respuesta a una crisis y termina siendo víctima de otra.