Por qué los expertos advierten que comprar online en Argentina será más riesgoso que nunca la semana que viene

El "Efecto Hot Sale": Más clicks, más riesgos

Durante las ediciones más recientes, el tráfico online superó las 18 millones de visitas. Esta masividad es el caldo de cultivo ideal para el phishing y la suplantación de identidad. Cuando el volumen de transacciones sube, la guardia de los compradores suele bajar ante la ansiedad por conseguir una oferta limitada.

“Los días de mayor actividad comercial son también los de mayor exposición a ataques”, adviertió Martín Ambort, CISO de Cloud Legion a Infobae. Según el especialista, la prevención no es solo una opción, sino una necesidad para no comprometer el bolsillo ni los datos personales.

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Las 5 recomendaciones de oro para blindar tus compras en el Hot Sale

Para evitar que una oportunidad de ahorro se convierta en una pesadilla financiera, los expertos de Cloud Legion subrayan cinco medidas de seguridad que todo usuario debe aplicar de inmediato:

Chequeá la URL: Nunca ingreses a través de enlaces que te lleguen por WhatsApp, SMS o correos sospechosos. Verificá que el sitio sea el oficial y que cuente con el candado de seguridad en la barra de direcciones.

Contraseñas y doble factor: No uses la misma clave para todo. Implementar la autenticación multifactor (MFA) es la barrera más efectiva contra el robo de cuentas.

Monitoreo en tiempo real: Controlá los movimientos de tu tarjeta de crédito o home banking durante y después de la compra para detectar consumos no autorizados al instante.

Ojo con el phishing: Desconfiá de los mails que piden "actualizar datos" para procesar un pago o que anuncian premios increíbles. Las señales de alerta suelen estar en errores de ortografía o remitentes extraños.

Protocolo de respuesta: Tené a mano los números de contacto de tu banco y de las plataformas de pago. Si detectás algo raro, el tiempo de reacción es clave para minimizar el daño.