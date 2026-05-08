Entre costos y falta de crédito: una encuesta busca reflejar el estado de la construcción en Mendoza

Desde la Red Edificar destacaron que buscan convertir al relevamiento en una herramienta de consulta y análisis para comprender hacia dónde evoluciona la construcción en la provincia. Y generar "información útil tanto para el sector privado como para organismos públicos y actores vinculados al desarrollo económico".

indicador Según el índice que mide Red Edificar, la construcción ha atravesado marcados picos en los últimos 3 años

De la edición anterior participaron 286 actores del rubro, entre profesionales de la construcción (38,4%), empresas constructoras (28,1%) y proveedores de materiales (16,4%).

Encuesta 2025: falta de crédito y costos, los principales problemas

Ya está abierta la inscripción para los interesados en participar de la nueva encuesta en www.edificarmendoza.com.ar. En 2025 sentó un precedente sobre la visión de los empresarios de la construcción. La mayoría calificó la situación general con un promedio de 5 puntos sobre 10, esto es, un escenario de estabilidad moderada y cautela.

Si bien concluyó que, a falta de obras públicas de envergadura los proyectos privados son el principal motor de la actividad, advirtieron que las principales problemáticas pasan por el aumento de costos de materiales, la falta de financiamiento y la dificultad para acceder al crédito.

Para más de la mitad de los encuestados (55,5%) el aumento del costo de los materiales de construcción y las dificultades para acceder al crédito son los principales problemas. De hecho, el 62,3% consideró que acceder a un préstamo hipotecario "es difícil o prácticamente imposible".

La expectativa, desde entonces, está centrada en los nuevos desarrollos inmobiliarios y la adopción de tecnología, también de la mano de obras pequeñas y medianas y algunas refacciones de viviendas. Todo en base a una mirada cauta de este año que apunta a que la actividad de la construcción "se mantendrá igual" (46%).

Construcción, IA y nuevas tendencias

Por eso cobra relevancia la edición 2026 de la encuesta. Para los responsables de Red Edificar, va a permitir contrastar los resultados del año pasado con el escenario actual. Esto es, medir cómo evolucionaron las expectativas, las oportunidades y los desafíos de la industria en un contexto económico cambiante.

Además, la nueva encuesta incorpora además un bloque especial sobre tendencias estratégicas que impactan directamente en el futuro de la actividad. Al respecto, la consulta se orienta a saber en qué medida se incorpora la inteligencia artificial en la industria y el impacto que podría generar el desarrollo de la minería en Mendoza.

Del mismo modo, hay un apartado referido a la adopción de nuevos sistemas constructivos, los cambios en formatos de compra y adquisición de materiales de construcción, la digitalización del sector y las nuevas dinámicas comerciales.

“Es muy importante la participación de todos los referentes de la construcción, porque mientras mayor sea la cantidad y diversidad de respuestas, más representativa y valiosa será la información obtenida para entender la realidad del sector”, concluyeron desde la Red Edificar.