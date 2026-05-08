Desde arquitectos y constructoras hasta proveedores y profesionales independientes. A ellos apunta una encuesta sobre el estado de situación de la construcción en Mendoza diseñada por la Red Edificar, que integran 11 empresas del sector, orientada a medir el nivel de actividad y la incidencia del crédito y los costos en el sector.
Entre costos y falta de crédito: una encuesta busca reflejar el estado de la construcción en Mendoza
Apunta a empresas, proveedores y profesionales. Una encuesta de 2025 arrojó que el crédito es "casi imposible" y que la suba de materiales es una preocupación
Según explicaron sus impulsores, la iniciativa "busca relevar la percepción, expectativas y desafíos de uno de los sectores más importantes de la economía provincial".
El estudio está dirigido a empresas constructoras, desarrolladores, arquitectos, ingenieros, proveedores, corralones y profesionales independientes. El objetivo declarado es hacer "una radiografía actualizada del sector, analizando tanto la coyuntura actual como las proyecciones para los próximos 12 meses".
Desde la Red Edificar destacaron que buscan convertir al relevamiento en una herramienta de consulta y análisis para comprender hacia dónde evoluciona la construcción en la provincia. Y generar "información útil tanto para el sector privado como para organismos públicos y actores vinculados al desarrollo económico".
De la edición anterior participaron 286 actores del rubro, entre profesionales de la construcción (38,4%), empresas constructoras (28,1%) y proveedores de materiales (16,4%).
Encuesta 2025: falta de crédito y costos, los principales problemas
Ya está abierta la inscripción para los interesados en participar de la nueva encuesta en www.edificarmendoza.com.ar. En 2025 sentó un precedente sobre la visión de los empresarios de la construcción. La mayoría calificó la situación general con un promedio de 5 puntos sobre 10, esto es, un escenario de estabilidad moderada y cautela.
Si bien concluyó que, a falta de obras públicas de envergadura los proyectos privados son el principal motor de la actividad, advirtieron que las principales problemáticas pasan por el aumento de costos de materiales, la falta de financiamiento y la dificultad para acceder al crédito.
Para más de la mitad de los encuestados (55,5%) el aumento del costo de los materiales de construcción y las dificultades para acceder al crédito son los principales problemas. De hecho, el 62,3% consideró que acceder a un préstamo hipotecario "es difícil o prácticamente imposible".
La expectativa, desde entonces, está centrada en los nuevos desarrollos inmobiliarios y la adopción de tecnología, también de la mano de obras pequeñas y medianas y algunas refacciones de viviendas. Todo en base a una mirada cauta de este año que apunta a que la actividad de la construcción "se mantendrá igual" (46%).
Construcción, IA y nuevas tendencias
Por eso cobra relevancia la edición 2026 de la encuesta. Para los responsables de Red Edificar, va a permitir contrastar los resultados del año pasado con el escenario actual. Esto es, medir cómo evolucionaron las expectativas, las oportunidades y los desafíos de la industria en un contexto económico cambiante.
Además, la nueva encuesta incorpora además un bloque especial sobre tendencias estratégicas que impactan directamente en el futuro de la actividad. Al respecto, la consulta se orienta a saber en qué medida se incorpora la inteligencia artificial en la industria y el impacto que podría generar el desarrollo de la minería en Mendoza.
Del mismo modo, hay un apartado referido a la adopción de nuevos sistemas constructivos, los cambios en formatos de compra y adquisición de materiales de construcción, la digitalización del sector y las nuevas dinámicas comerciales.
“Es muy importante la participación de todos los referentes de la construcción, porque mientras mayor sea la cantidad y diversidad de respuestas, más representativa y valiosa será la información obtenida para entender la realidad del sector”, concluyeron desde la Red Edificar.