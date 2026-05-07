La excavadora más grande del planeta Tierra: mueve hasta 240.000 toneladas, crea pozos de 20 metros y devora montañas

Se trata de la Bagger 293, también conocida como MAN TAKRAF RB293, una excavadora única en el planeta Tierra de rueda de cangilones creada específicamente para operaciones mineras a cielo abierto. Esta monstruosa máquina crea enormes pozos mineros.

Desde el primer día, su misión no fue la construcción sino extraer lignito, conocido como carbón pardo, en la mina de Hambach, una de las explotaciones mineras más grandes del planeta Tierra. Actualmente sigue en funcionamiento y pertenece a RWE Power AG, el segundo mayor productor de energía de Alemania.

Bagger 293 (2)

¿Cómo es la excavadora más grande del planeta Tierra?

Esta colosal construcción alcanza los 96 metros de altura, equivalente a un edificio de más de 30 pisos, y se extiende hasta los 225 metros de longitud, una distancia similar a dos campos de fútbol alineados. Todo su peso descansa sobre 12 enormes orugas que le permiten desplazarse lentamente a una velocidad máxima de apenas 10 metros por minuto. Aun así, su capacidad operativa es descomunal, puede mover hasta 240.000 toneladas de material en un solo día.

A diferencia de muchas máquinas industriales tradicionales del planeta Tierra, la Bagger 293 no funciona con diésel. Es completamente eléctrica, aunque su demanda energética es tan enorme que necesita una infraestructura propia para operar. La excavadora requiere una potencia aproximada de 16,5 megavatios, equivalentes a unos 22.500 caballos de fuerza.

Toda esa energía proviene de una estación eléctrica dedicada exclusivamente a alimentar su funcionamiento, lo que refleja la magnitud de esta máquina dentro de la minería a gran escala. Décadas antes de que la industria comenzara a hablar masivamente de descarbonización, la Bagger 293 ya operaba mediante un sistema totalmente eléctrico. Aunque trabaja en minería, la Bagger 293 ayuda a obtener materiales y energía fundamentales para la construcción moderna.