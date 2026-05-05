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Las guardianas de un importante mar de interior de Sudamérica logran una victoria inédita en la pesca tras años de lucha

En los últimos años, en Chile se ha impulsado un proceso de reconocimiento y formalización del trabajo de las mujeres en la pesca artesanal, lo que ha permitido incorporar a miles de trabajadoras del mar en registros oficiales del sector. Este cambio es relevante porque muchas de ellas realizaban labores fundamentales sin figurar plenamente como parte del sistema pesquero formal.

De acuerdo con reportes del sector pesquero chileno, la participación femenina en actividades relacionadas con la pesca y la acuicultura ha aumentado sostenidamente, especialmente en regiones del sur como Los Lagos, donde se encuentra Chiloé. Este avance ha abierto el acceso a programas de apoyo, capacitación y financiamiento estatal para emprendedoras del mar.

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Entre la orilla y la formalidad

Este reconocimiento no es un hecho aislado, sino parte de una transformación más amplia en la política pesquera chilena, que ha buscado visibilizar el trabajo de quienes operan en escalas artesanales y comunitarias. En la vida cotidiana del archipiélago, el trabajo sigue ocurriendo entre mareas y horarios del mar. Pero el cambio más significativo es el paso desde la invisibilidad administrativa hacia el reconocimiento formal.

En el caso de Chiloé, organizaciones de mujeres han sido clave en este proceso, impulsando su participación en espacios de decisión local y en iniciativas productivas vinculadas al mar. También han participado en programas de fortalecimiento económico y asociativo, que buscan mejorar las condiciones de trabajo en caletas y comunidades costeras.

En 2026 la iniciativa “Emprendamos Capital Semilla Chiloé”, impulsada por INDESPA y FOSIS, busca fortalecer el trabajo de 130 mujeres de la pesca artesanal en el archipiélago de Chiloé, entregándoles financiamiento, capacitación y apoyo técnico para potenciar su autonomía económica. El programa, enmarcado en el Plan Económico Bicentenario de Chiloé, entrega recursos de hasta $1,5 millones para mejorar herramientas, maquinaria y procesos productivos, además de acompañamiento en gestión de negocios, formalización y redes comerciales.

En la región, donde cerca del 37% de las personas inscritas en el Registro Pesquero Artesanal son mujeres, esta iniciativa reconoce su rol en actividades como la recolección, el procesamiento de productos del mar, la gastronomía y el turismo costero. Más que un apoyo económico, el programa busca consolidar emprendimientos sostenibles y reforzar el papel de las mujeres en la economía local y en la preservación de los oficios tradicionales vinculados al mar.