Un nuevo puerto en Sudamérica promete darle a un país sin acceso al mar una salida directa al océano: una inversión de US$36 millones

En ese contexto, el proyecto, aprobado ambientalmente en Uruguay y ubicado en el departamento de Soriano, funcionará como una puerto multipropósito orientada al acopio y transferencia de celulosa y combustibles renovables. Su cercanía a Nueva Palmira, uno de los principales enclaves portuarios del Cono Sur, refuerza su valor geográfico. El diseño contempla muelles adaptados tanto para navegación fluvial como marítima, junto con depósitos terrestres que optimizarán tiempos y costos operativos.

Recién en este punto aparece el verdadero protagonista silencioso de la historia: Paraguay. Como país sin salida al mar, su comercio exterior depende históricamente de infraestructuras ajenas, lo que encarece exportaciones y limita su competitividad. Este nuevo puerto se proyecta como una solución concreta para reducir esa dependencia, facilitando una conexión más directa con mercados internacionales.

Terminal Portuaria Multipropósito de OIL S.A

La importancia de este puerto

La obra comenzaría en 2026 y, de cumplirse los plazos estimados, podría estar completamente operativa hacia 2028. Este nuevo puerto permitirá ampliar la capacidad operativa del corredor logístico y generar mejores condiciones de competitividad para los productores del centro-oeste brasileño, una región clave para la producción agrícola del país.

El impulso político también ha sido determinante. El presidente Santiago Peña y el entonces mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou respaldaron la iniciativa como parte de una visión más amplia de integración regional. Ambos coinciden en que la articulación de infraestructuras compartidas no solo mejora la eficiencia, sino que envía una señal clara sobre el futuro productivo del Cono Sur.

Este puerto se desarrollará sobre un predio de aproximadamente 35 hectáreas, pensado para operaciones portuarias, almacenamiento y expansión futura. Tendrá una capacidad operativa estimada de 2,28 millones de toneladas anuales, lo que lo posiciona como un nodo relevante dentro del sistema fluvial regional.