El corredor de China que ya conecta 555 puertos en 127 países y redefine el comercio global

Según estimaciones de distintos informes internacionales sobre conectividad portuaria y logística global, esta red alcanza más de 500 puertos en alrededor de 120 a 130 países, lo que la convierte en uno de los sistemas marítimos más extensos del planeta. No es una sola línea, sino una malla: un conjunto de nodos que funcionan como puntos de entrada y salida del comercio chino hacia el mundo.

Lo importante no es solo la cantidad, sino la estructura. Puertos como Piraeus en Grecia, Gwadar en Pakistán, Chancay en Perú o terminales en el Sudeste Asiático forman parte de una arquitectura logística que busca reducir tiempos, asegurar rutas y diversificar accesos al comercio global. En muchos casos, estos puertos funcionan como hubs donde se redistribuyen mercancías hacia regiones enteras.

Corredor de china (1)

Los beneficios de esta ruta integral de China

Para ejemplificar la conexión que busca el gigante asiatico, China ha invertido o participado en la gestión de puertos clave como:

Puerto de El Pireo (Grecia), convertido en uno de los principales hubs de entrada a Europa.

de El Pireo (Grecia), convertido en uno de los principales hubs de entrada a Europa. Puerto de Gwadar (Pakistán), punto clave del corredor China –Pakistán.

de Gwadar (Pakistán), punto clave del corredor –Pakistán. Puerto de Chancay (Perú), que busca conectar directamente Sudamérica con Asia.

Según los datos publicados por la Oficina de Logística y Puerto de Chongqing, más de 251.800 unidades equivalentes a 20 pies (TEU) de mercancías se transportaron a través de Chongqing mediante el corredor comercial en 2024, con un valor total que alcanzó los 46.700 millones de yuanes (6.400 millones de dólares).

Este corredor también redefine el equilibrio del transporte marítimo tradicional. Durante décadas, el comercio global estuvo concentrado en rutas dominadas por el Atlántico y pasos críticos como el Canal de Suez o el Estrecho de Malaca. La expansión de esta red introduce una lógica distinta: múltiples puntos de control, infraestructura financiada o co-desarrollada por China y una integración más profunda entre producción, transporte y consumo.

Pero su impacto no es solo logístico. Es geopolítico. Porque cada puerto conectado implica influencia, acceso y presencia en territorios estratégicos. Y eso transforma la forma en que se entiende el comercio: ya no solo como intercambio de bienes, sino como una red de infraestructura global en disputa.