Echaron a un médico que llegó borracho a la guardia y manoseó a una enfermera: dio una insólita excusa

Pero él insistió en quedarse en el hospital y, hasta, según surgió durante el debate de la causa penal, adelantó que le iba a hacer un “chiste” a las enfermeras. Abordó a una de ellas, de 40 años, con quien tenía una vieja enemistad, y la manoseó. La situación pasó de un escándalo en el hospital a los estrados judiciales.

cesantia hospital malargue medico El médico condenado por abuso sexual simple fue cesanteado por el Ministerio de Salud.

Mientras la Justicia penal investigaba el caso, la administración del hospital hizo lo propio con un sumario administrativo. En esta instancia, se dictaminó que el médico había fallado a sus deberes de respeto, cortesía y responsabilidad hacia sus pares y hacia la comunidad: la conducta era inaceptable. Y así, el 27 de enero de 2025, el ministro de Salud Rodolfo Montero y el gobernador Alfredo Cornejo firmaron el decreto Nº 103 que determinó la sentencia final a su carrera en el Estado: la cesantía.

La condena al médico en sede penal

"Salí asqueroso. Sáquenlo", gritó la enfermera cuando el médico Seput se le abalanzó. Horas después, realizó la denuncia penal y así dio inicio al proceso que acabó en condena por abuso sexual simple.

El médico de guardia fue sentenciado a 1 año y 6 meses de prisión en suspenso en septiembre de 2023. No fue preso, pero le exigieron ciertas normas de conducta durante un par de años para evitar la cárcel.

El doctor Seput se defendió durante el juicio intentando demostrar que el tocamiento nunca existió y que la enfermera había “reaccionado mal” cuando él intentó saludarla.

Sobre su estado esgrimió una insólita excusa: que le habían diagnosticado diabetes días antes y estaba mal dormido.

Sus colegas médicos ratificaron la versión de la enfermera y, además, una pericia psicológica determinó durante la causa que su relato no tenía inconsistencias.