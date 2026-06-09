Colocar café usado adentro del lavarropas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Las redes sociales se han convertido en un imán de soluciones ingeniosas para el mantenimiento diario, y la última tendencia tiene como protagonista al café. Sucede que, al colocarlo adentro del lavarropas, puedes ganar una serie de grandes beneficios.
Con el uso continuo, el lavarropas acumula humedad, restos de jabón líquido y suavizante en zonas de difícil acceso como los pliegues de la goma o el fondo del tambor, generando un tradicional olor a encierro o humedad que muchas veces se traslada a la ropa.
Por qué se recomienda colocar café usado adentro del lavarropas
El café contiene nitrógeno, un elemento químico que reacciona con el carbono para neutralizar los gases y olores desagradables del ambiente de manera sumamente eficaz. Justamente, la textura de este actúa como un desodorante y absorbente natural de humedad.
Además, tiene la capacidad de purificar el aire estancado producto del mismo encierro del lavarropas. A pesar de su popularidad, los servicios técnicos alertan que este truco casero implica riesgos.
Lo que pasa es que, si el café ingresa al interior de tu lavarropas, puede provocar una serie de obstrucciones en el electrodoméstico, arruinando tu ropa en los lavados posteriores.
La recomendación de los expertos ante este truco casero es la de hacerlo con un un ciclo corto de lavado a alta temperatura (más de 60 °C) con el tambor vacío, añadiendo una taza de vinagre blanco o un par de cucharadas de bicarbonato para eliminar los hongos y las bacterias del lavarropas.
Paso a paso: cómo aplicar este truco de forma segura
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Secado absoluto: asegurate de que la borra esté completamente seca al sol o sobre papel absorbente. Si la introducís húmeda, lograrás el efecto contrario y proliferarán los hongos.
Aislamiento hermético: coloca dos o tres cucharadas dentro de una bolsita de tela fina, una media vieja sin costuras abiertas o un saquito de lienzo. Atalo de forma hermética y ultra firme.
Acción en seco: coloca la bolsita dentro del tambor vacío y apagado durante la noche, manteniendo la puerta de la máquina apenas entornada. El polvo absorberá las partículas aromáticas nocivas.
Retirar antes de lavar: al día siguiente, retirá la bolsa antes de iniciar cualquier ciclo de lavado habitual.