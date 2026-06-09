Colocar café usado adentro del lavarropas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por qué se recomienda colocar café usado adentro del lavarropas

El café contiene nitrógeno, un elemento químico que reacciona con el carbono para neutralizar los gases y olores desagradables del ambiente de manera sumamente eficaz. Justamente, la textura de este actúa como un desodorante y absorbente natural de humedad.

Además, tiene la capacidad de purificar el aire estancado producto del mismo encierro del lavarropas. A pesar de su popularidad, los servicios técnicos alertan que este truco casero implica riesgos.

Lo que pasa es que, si el café ingresa al interior de tu lavarropas, puede provocar una serie de obstrucciones en el electrodoméstico, arruinando tu ropa en los lavados posteriores.

cafe, lavarropas Muchas personas desconocen este truco casero.

La recomendación de los expertos ante este truco casero es la de hacerlo con un un ciclo corto de lavado a alta temperatura (más de 60 °C) con el tambor vacío, añadiendo una taza de vinagre blanco o un par de cucharadas de bicarbonato para eliminar los hongos y las bacterias del lavarropas.

Paso a paso: cómo aplicar este truco de forma segura