Dónde y cómo se guarda el café para que mantenga su sabor y propiedades

Esta bebida se obtiene de la planta que lleva el mismo nombre y a través de un proceso de varios pasos. Se cultiva el café, se cosechan las cerezas, se extraen las semillas, se realiza un tostado y posteriormente se muelen.
Según el producto final que se desea obtener, el café puede tener diversas características y mayor o menor pureza o calidad. Esta bebida se clasifica generalmente por su origen, su calidad, la intensidad de su sabor y el modo de preparación.
Como todo alimento vegetal o natural, las condiciones del exterior pueden alterarlo, como la humedad, el calor, la luz solar y los agentes biológicos como algunas plagas. Te explico dónde conviene guardar el café para mantener su sabor, calidad y propiedades.
¿Dónde se guarda el café y qué factores pueden dañarlo?
El café es una bebida o producto altamente sensible al entorno, tanto en el cultivo como en la poscosecha. Durante el almacenamiento, el oxígeno es el principal responsable de que los granos se oxiden.
El oxígeno que ingresa al frasco por un mal cierre o guardado puede afectar directamente los compuestos aromáticos del café y los aceites del mismo se ponen rancios.
La humedad es otro factor que altera el sabor y la calidad del café en tu cocina. Esta bebida es higroscópica, es decir, que sus granos secos absorben la humedad ambiental y pueden llenarse de hongos.
El calor o la temperatura alta también daña los granos de café, acelerando la evaporación de los aceites esenciales. Esto disminuye el sabor o cuerpo de los granos.
La luz es otro problema grave. Esta bebida que siempre tenemos a mano en la cocina, lista para preparar, se lleva bastante mal con la luz solar o artificial. Se generan reacciones fotoquímicas que, con el paso del tiempo, producen un sabor insípido o rancio en el café.
Cuál es la forma correcta de guardar el café para evitar estos problemas
Nunca guardes el café en la heladera de la cocina. Este consejo es bastante común y es una costumbre muy practicada, pero, si es un café tostado de calidad, no conviene para nada por la humedad que genera la heladera.
La clave está en conservar el café en un recipiente hermético y opaco de acero inoxidable o vidrio oscuro. Guarda el frasco en un lugar seco, oscuro y fresco, libre de humedad, luz y calor. La alacena es una buena opción.
Para que el café te dure más tiempo, compra pequeñas cantidades pensando en lo que consumes a diario y muele los granos justo antes de consumir para que no se oxide.
En pocas palabras
- Almacenamiento de café: Evitar la heladera para preservar sabor y propiedades.
- Factores de deterioro: Oxígeno, humedad, calor y luz afectan negativamente la calidad del café.
- Recomendación ideal: Guardar el café en recipientes herméticos y opacos en un lugar fresco y seco.