Dónde y cómo se guarda el café para que mantenga su sabor y propiedades

Como todo alimento vegetal o natural, las condiciones del exterior pueden alterarlo, como la humedad, el calor, la luz solar y los agentes biológicos como algunas plagas. Te explico dónde conviene guardar el café para mantener su sabor, calidad y propiedades.

¿Dónde se guarda el café y qué factores pueden dañarlo?

El café es una bebida o producto altamente sensible al entorno, tanto en el cultivo como en la poscosecha. Durante el almacenamiento, el oxígeno es el principal responsable de que los granos se oxiden.

El oxígeno que ingresa al frasco por un mal cierre o guardado puede afectar directamente los compuestos aromáticos del café y los aceites del mismo se ponen rancios.

La humedad es otro factor que altera el sabor y la calidad del café en tu cocina. Esta bebida es higroscópica, es decir, que sus granos secos absorben la humedad ambiental y pueden llenarse de hongos.

El café es un producto muy sensible al exterior.

El calor o la temperatura alta también daña los granos de café, acelerando la evaporación de los aceites esenciales. Esto disminuye el sabor o cuerpo de los granos.

La luz es otro problema grave. Esta bebida que siempre tenemos a mano en la cocina, lista para preparar, se lleva bastante mal con la luz solar o artificial. Se generan reacciones fotoquímicas que, con el paso del tiempo, producen un sabor insípido o rancio en el café.

Cuál es la forma correcta de guardar el café para evitar estos problemas

Nunca guardes el café en la heladera de la cocina. Este consejo es bastante común y es una costumbre muy practicada, pero, si es un café tostado de calidad, no conviene para nada por la humedad que genera la heladera.

La clave está en conservar el café en un recipiente hermético y opaco de acero inoxidable o vidrio oscuro. Guarda el frasco en un lugar seco, oscuro y fresco, libre de humedad, luz y calor. La alacena es una buena opción.

Evita los ambientes húmedos, con mucha luz y con calor.

Para que el café te dure más tiempo, compra pequeñas cantidades pensando en lo que consumes a diario y muele los granos justo antes de consumir para que no se oxide.