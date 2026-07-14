Mezclar café con canela: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

Si bien pocas personas lo saben, lo cierto es que la combinación entre el café y la canela puede darte grandes beneficios en el cuidado diario de tu cuerpo, transformándose en un remedio casero ideal para la salud de tu metabolismo.
La mezcla de estos dos ingredientes destaca principalmente por sus propiedades para regular el organismo, aportar energía y combatir el daño celular. El café es protagonista indiscutido de las mañanas en casi todos los hogares, pero al sumarle el aporte de esta especia de cocina, potencia sus virtudes de una manera impensada.
Por qué mezclar café con canela
Los beneficios en esta mezcla se dan porque el café actúa como un excelente estimulante natural y fuente de antioxidantes, mientras que la canela aporta una enorme cantidad de compuestos que ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina y a estabilizar la glucosa en sangre.
Presta atención, porque al juntar ambos elementos vas a poder contrarrestar un problema muy común: los picos de azúcar y el posterior bajón de energía que suelen causar los desayunos con endulzantes artificiales o refinados. Al usar la especia, encontrás el sustituto perfecto y saludable.
Esta potente mezcla casera sirve principalmente para:
- Control de la glucosa: ayuda a que las células procesen el azúcar de manera más eficiente, reduciendo los antojos de dulce a lo largo del día.
- Potencia antioxidante: combinados, ambos elementos multiplican sus propiedades para proteger al cuerpo del envejecimiento prematuro y reforzar las defensas.
- Sustituto del azúcar: aporta un sabor naturalmente dulce y reconfortante que enmascara el amargor del café sin sumar calorías.
Cómo preparar este truco casero en casa, paso a paso
Para aprovechar al máximo las propiedades de esta combinación económica y natural, solo debes seguir unos simples pasos:
- Preparar el café: elige tu método favorito, ya sea de filtro, prensa francesa o italiana, utilizando granos de buena calidad.
- Sumar el ingrediente clave: antes de iniciar la extracción, añade media cucharadita de canela molida directamente junto al café picado para que se fusione desde el primer momento.
- Servir y disfrutar: si ya tenés la taza servida, también podés espolvorear la especia directamente arriba y mezclar de manera enérgica para integrar ambos elementos.
En caso de que busques una alternativa express o un sabor más intenso, existe otra opción: podés colocar una ramita de canela entera directamente adentro de la taza de café caliente y dejarla infusionar durante unos dos o tres minutos antes de tomarlo.