Mezclar café con canela: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

La mezcla de estos dos ingredientes destaca principalmente por sus propiedades para regular el organismo, aportar energía y combatir el daño celular. El café es protagonista indiscutido de las mañanas en casi todos los hogares, pero al sumarle el aporte de esta especia de cocina, potencia sus virtudes de una manera impensada.

La mezcla del café y la canela puede ser altamente efectiva.

Por qué mezclar café con canela

Los beneficios en esta mezcla se dan porque el café actúa como un excelente estimulante natural y fuente de antioxidantes, mientras que la canela aporta una enorme cantidad de compuestos que ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina y a estabilizar la glucosa en sangre.