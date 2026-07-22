Mezclar un poco de café con la tierra del árbol frutal: cuáles son sus beneficios

No hay secreto alguno al decir que en invierno crece notablemente el consumo de café. Esta infusión ofrece distintos beneficios a la salud de las personas, mientras que sus restos son un tesoro de la jardinería, ayudando al crecimiento de los árboles frutales.
Cada vez más personas reutilizan el café molido o los posos que quedan después de preparar una taza para enriquecer la tierra de sus plantas, especialmente la de los árboles frutales. Este truco de jardinería no solo ayuda a reducir los residuos domésticos, sino que también puede aportar nutrientes al suelo cuando se utiliza de manera adecuada.
Jardinería: por qué recomiendan mezclar café con la tierra del árbol frutal
Uno de los principales beneficios del café usado es que contiene materia orgánica que, al descomponerse, contribuye a mejorar la calidad del suelo. Durante este proceso, favorece la actividad de microorganismos que participan en la descomposición de los nutrientes y ayudan a mantener un sustrato más fértil.
Además, los restos de café aportan pequeñas cantidades de minerales como nitrógeno, potasio y magnesio, elementos que intervienen en el crecimiento de las plantas y en el desarrollo de hojas, ramas y frutos. Aunque estas cantidades no sustituyen un fertilizante completo, sí pueden complementar la nutrición del árbol frutal.
Otra ventaja es que el café ayuda a mejorar la estructura del suelo. En terrenos muy compactos, la materia orgánica favorece una mejor aireación y facilita la retención de humedad sin provocar encharcamientos, lo que beneficia el desarrollo de las raíces.
Para aprovechar estas propiedades, basta con esparcir una fina capa de café usado alrededor de la base del árbol, evitando que quede pegado directamente al tronco. Después, debemos mezclarlo ligeramente con la tierra para facilitar su integración y evitar que forme una costra superficial.
Más allá de los beneficios, no se recomienda abusar de este recurso. Aplicar grandes cantidades de café de una sola vez puede alterar el equilibrio del sustrato o dificultar la circulación del agua. Lo ideal es utilizarlo de forma ocasional y siempre acompañado de riegos adecuados. De esta forma, el árbol frutal crecerá de manera óptima.
En pocas palabras
- Beneficio principal: Los restos de café usados aportan materia orgánica y nutrientes esenciales para el crecimiento de los árboles frutales.
- Mejora del suelo: El café molido mejora la estructura del terreno, favorece la aireación y ayuda a retener humedad sin encharcar.
- Aplicación correcta: Esparcir una fina capa de café usado alrededor del árbol, mezclando con la tierra ocasionalmente para optimizar su desarrollo.