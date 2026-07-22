Mezclar un poco de café con la tierra del árbol frutal: cuáles son sus beneficios

Además, los restos de café aportan pequeñas cantidades de minerales como nitrógeno, potasio y magnesio, elementos que intervienen en el crecimiento de las plantas y en el desarrollo de hojas, ramas y frutos. Aunque estas cantidades no sustituyen un fertilizante completo, sí pueden complementar la nutrición del árbol frutal.

Descubrí cómo beneficiar a tu árbol frutal con café.

Otra ventaja es que el café ayuda a mejorar la estructura del suelo. En terrenos muy compactos, la materia orgánica favorece una mejor aireación y facilita la retención de humedad sin provocar encharcamientos, lo que beneficia el desarrollo de las raíces.

Para aprovechar estas propiedades, basta con esparcir una fina capa de café usado alrededor de la base del árbol, evitando que quede pegado directamente al tronco. Después, debemos mezclarlo ligeramente con la tierra para facilitar su integración y evitar que forme una costra superficial.

El poso o los restos de café estimulan el crecimiento del árbol frutal.

Más allá de los beneficios, no se recomienda abusar de este recurso. Aplicar grandes cantidades de café de una sola vez puede alterar el equilibrio del sustrato o dificultar la circulación del agua. Lo ideal es utilizarlo de forma ocasional y siempre acompañado de riegos adecuados. De esta forma, el árbol frutal crecerá de manera óptima.