Cuál es el mejor día de julio para abonar árboles frutales, según el calendario lunar

En este sentido, según el calendario lunar, el 14 de julio es el mejor día del mes para abonar el árbol frutal. La explicación está centrada en que durante esta fase las plantas atraviesan un período de gran actividad, lo que favorecería una mejor utilización de los nutrientes presentes en el suelo.

En la Luna llena, la savia tiende a concentrarse en el sistema radicular. Esto permitiría que las raíces aprovechen con mayor eficiencia los nutrientes aportados por el abono, fortaleciendo el desarrollo del árbol frutal y preparándolo para las siguientes etapas de crecimiento y fructificación.

Por este motivo, si estás por abonar tu árbol frutal, es fundamental esperar hasta la fecha sugerida por el calendario lunar. Además, otra cosa a tener en cuenta sobre esta tarea de jardinería es llevarla a la práctica cuando la tierra tenga una humedad moderada, ya que un suelo ligeramente húmedo facilita que los nutrientes se distribuyan de manera uniforme y lleguen con mayor facilidad hasta las raíces, favoreciendo su absorción.

También es recomendable distribuir el abono alrededor de la zona donde se extienden las raíces, evitando colocarlo directamente sobre el tronco del árbol frutal. Después de la aplicación, un riego moderado ayudará a que los nutrientes comiencen a integrarse al suelo.