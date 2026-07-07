Pintar de blanco el tronco de los árboles: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Cada vez es más habitual encontrar árboles con los troncos pintados de blanco. Aunque esto puede parecer extraño, expertos en jardinería brindan una explicación específica sobre esto. Se trata de una práctica que beneficia especialmente a los frutales.
Para qué sirve pintar de blanco el tronco de un árbol
Esta tarea de jardinería está lejos de tener una finalidad estética, ya que pintar de blanco el tronco de árbol representa una actividad para proteger al ejemplar del ataque de plagas.
Renato Álvarez, del canal de YouTube El ecohuerto de Renato, explica que esta práctica recibe el nombre de encalado. Por lo tanto, no se trata de pintar el tronco con cualquier pintura de color blanco, sino con una mezcla de cal apagada o cal viva y agua.
Esta práctica ayuda a repeler insectos y prevenir la entrada de hongos y plagas en las grietas de los troncos. Además, el encalado actúa como un repelente natural gracias a su composición y olor, manteniendo alejados insectos, hormigas y gusanos que suelen instalarse en la corteza o usar el tronco como vía de acceso a otras partes del árbol.
“También es una manera de sanear los troncos, más precisamente las cavidades del mismo donde pueda haber larvas o insectos nocivos. La cal es un producto biodegradable que con la lluvia irá cayendo del tronco”, explica el especialista.
En cuanto a la cantidad de encalado sobre el árbol, el profesional sugiere tener en cuenta el tamaño del ejemplar. Aunque, como regla general, se recomienda encalar aproximadamente un metro del tronco.
Para realizar a la perfección esta tarea de jardinería, debemos respetar las siguientes pautas brindadas por Renato Álvarez:
Materiales
- Cal apagada o cal viva
- Agua
- Una lata grande o un recipiente apto para la mezcla
- Un palo para revolver
- Gafas protectoras y guantes
- Brocha
Procedimiento
- En el exterior, colocar agua dentro de la lata o recipiente, llenándolo hasta la mitad.
- Luego, ponerte las gafas y los guantes y agregar la cal al recipiente.
- Revolver para integrar los ingredientes y dejar tapado, en un lugar oscuro, durante siete días.
- Transcurrido el tiempo, solo habrá que volver a revolver y después proceder a encalar el árbol.
El especialista asegura que el encalado en el árbol durará varios meses, por lo que se trata de una medida preventiva que nos hará olvidar por completo del ataque de insectos y roedores hacia nuestros ejemplares.