Pintar de blanco el tronco de los árboles: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Por esta razón tenés que encalar tu árbol.

Esta práctica ayuda a repeler insectos y prevenir la entrada de hongos y plagas en las grietas de los troncos. Además, el encalado actúa como un repelente natural gracias a su composición y olor, manteniendo alejados insectos, hormigas y gusanos que suelen instalarse en la corteza o usar el tronco como vía de acceso a otras partes del árbol.

“También es una manera de sanear los troncos, más precisamente las cavidades del mismo donde pueda haber larvas o insectos nocivos. La cal es un producto biodegradable que con la lluvia irá cayendo del tronco”, explica el especialista.

En cuanto a la cantidad de encalado sobre el árbol, el profesional sugiere tener en cuenta el tamaño del ejemplar. Aunque, como regla general, se recomienda encalar aproximadamente un metro del tronco.

Este truco de jardinería beneficiará a tus árboles.

Para realizar a la perfección esta tarea de jardinería, debemos respetar las siguientes pautas brindadas por Renato Álvarez:

Materiales

Cal apagada o cal viva

Agua

Una lata grande o un recipiente apto para la mezcla

Un palo para revolver

Gafas protectoras y guantes

Brocha

Procedimiento

En el exterior, colocar agua dentro de la lata o recipiente, llenándolo hasta la mitad.

Luego, ponerte las gafas y los guantes y agregar la cal al recipiente.

Revolver para integrar los ingredientes y dejar tapado, en un lugar oscuro, durante siete días.

Transcurrido el tiempo, solo habrá que volver a revolver y después proceder a encalar el árbol.

El especialista asegura que el encalado en el árbol durará varios meses, por lo que se trata de una medida preventiva que nos hará olvidar por completo del ataque de insectos y roedores hacia nuestros ejemplares.