El fenómeno Messi impulsa las ventas y se convirtió en un aliado de cientos de emprendedores

El astro del fútbol también hace vender a los emprendedores.

"Messi representa mucho en las ventas, porque todo lo relacionado con él se ha vendido un montón. Fue un furor. La gente se copa mucho con eso y realmente nos ha representado bastante porque todo se ha vendido muy rápido", contaron.

El producto estrella fue uno muy particular: la capa negra que utilizó el rosarino durante los festejos tras consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022.

"Fue el producto que más se vendió. La capa negra que usó cuando levantó la Copa del Mundo fue un furor", explicaron.

Pero el fenómeno no termina en un objeto puntual sino que sostienen que cada publicación vinculada al capitán argentino genera un impacto inmediato. Incluso recuerdan una campaña que terminó agotando el stock en cuestión de horas.

"Tuvimos que hacer un video mostrando cosas de Messi. Vestimos a un compañero con la capa y todos los accesorios. Cuando la gente lo vio caracterizado, automáticamente relacionó todo con Messi y vendimos absolutamente todo lo que tenía puesto", recordaron.

"Messi transmite muchísimo, no solamente dentro de la cancha sino también como persona. Representa humildad, esfuerzo y buena conducta. Los chicos lo admiran y todos quieren ser como él. Eso hace que la gente siga comprando cualquier producto relacionado con él", afirmaron.

En Digital Tex coinciden en que el impacto comercial es enorme. Allí aseguran que los artículos vinculados al capitán argentino se encuentran entre los más elegidos durante todo el año.

"Messi representa una parte muy importante de nuestras ventas porque tiene una demanda muy alta y suele estar entre lo más elegido por los clientes", señalaron.

Las banderas con Messi levantando la Copa del Mundo, las camisetas con el histórico número 10 y los estampados personalizados inspirados en la Selección argentina encabezan el ranking de productos más vendidos.

El manto negro llamado bisht.

Las ventas crecieron cuando empezó el Mundial

El crecimiento fue especialmente notorio cuando empezó el Mundial.

"Notamos un crecimiento muy grande. Muchos pedidos estuvieron relacionados con Messi y la Selección. La demanda aumentó aproximadamente un 50% desde que comenzó el Mundial", aseguraron.

Desde el emprendimiento consideran que la gente no compra únicamente una imagen estampada sobre una tela.

"Es lindo ver que una persona se lleva un producto con tanto significado. Para muchos no es solamente una compra, sino una forma de expresar admiración y recordar un momento histórico. La gente no compra solo un diseño; compra todo lo que Messi representa", explicaron.

Ese componente emocional aparece de manera repetida entre quienes trabajan todos los días vendiendo productos relacionados con el astro argentino.

En Las Lilas también reconocen que cada torneo importante o cada campaña de la Selección genera un crecimiento en las ventas.

"Durante el Mundial hubo un pequeño crecimiento, pero todo lo referido a Messi siempre resulta atractivo. Lo que más vendimos fueron las caretas de Messi. Nos cansamos de vender esas caretas", contaron.

Lionel Messi y un tiro libre de ensueño.

"Messi vende solo"

La satisfacción no pasa únicamente por vender más.

"Cuando alguien compra algo de Messi sentimos que todos estamos compartiendo el mismo espíritu. Nos genera alegría y satisfacción", expresaron.

Aunque reconocen que algunos artículos tienen un pico de ventas durante las competencias internacionales, sostienen que la figura del capitán argentino mantiene una vigencia poco común.

"Messi vende solo. Es un ídolo reconocido en todo el mundo. Cualquier cosa que tenga su imagen o esté relacionada con la Selección se vende prácticamente sola", resumieron.