Lionel Messi resaltó luego del durísimo partido contra Cabo Verde el contacto que tuvo con los futbolistas africano una vez consumada la victoria de la Selección Argentina por 3 a 2 en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El rosarino bromeó sobre lo ocurrido con sus rivales en la zona mixta.
Lionel Messi: "Afuera me pidieron la camiseta.. adentro me c... a patadas"
El capitán de la Selección Argentina bromeó sobre el post partido por los 16avos. de final del Mundial 2026 y el contacto con los jugadores de Cabo Verde
Antes de ingresar a los camarines, fueron varios los jugadores del combinado de Cabo Verde que esperaron al capitán argentino para pedirle fotos y recuerdos. El rosarino accedió a cada pedido y bromeó sobre lo ocurrido durante el partido: "Me pidieron la camiseta, todo… Adentro de la cancha, me cagan a patadas, ja".
La calidad de Lionel Messi en cancha fue fundamental para el triunfo
Pese al anuncio de su retiro tras ganar el Mundial 2022, y el cauteloso "ir viendo" previo a esta cita mundialista norteamericana, Lionel Messi volvió a ser determinante para el equipo de Scaloni.
Puso en carrera a la Selección Argentina al abrir el marcador, con lo que alcanzó los 20 goles en Copas del Mundo, y además de arrastrar marcas y generar espacios, envió los centros que terminaron en el tanto de Lisandro Martínez y en el gol en contra de Diney -cabezazo de Cuti Romero que le abría dado a La Pulga el récord de asistencias- con el que se consumó el agónico triunfo argentino.
Messi destacó la táctica en pelota parada
Entrando en el tema netamente futbolístico, Messi destacó la importancia de la pelota parada en la Selección Argentina: "Lo viene demostrando hace mucho esta Selección: compite y va a competir hasta el final. Hoy (por este viernes) tuvimos la importancia de la pelota parada, que por ahí no veníamos convirtiendo. Tenemos buenos cabeceadores y hoy lo pudimos aprovechar", afirmó.
Una buena autocrítica de la Selección Argentina
También Messi realizó una autocrítica por el desarrollo del encuentro: “Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. No por algo este equipo no había perdido con España y Uruguay. Encontramos el primer gol, pero después perdimos la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar bien”, analizó el G.O.A.T. ante la prensa argentina tras el partido en Miami.