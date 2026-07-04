Lionel Messi: "Afuera me pidieron la camiseta.. adentro me c... a patadas"

Puso en carrera a la Selección Argentina al abrir el marcador, con lo que alcanzó los 20 goles en Copas del Mundo, y además de arrastrar marcas y generar espacios, envió los centros que terminaron en el tanto de Lisandro Martínez y en el gol en contra de Diney -cabezazo de Cuti Romero que le abría dado a La Pulga el récord de asistencias- con el que se consumó el agónico triunfo argentino.

Messi destacó la táctica en pelota parada

Entrando en el tema netamente futbolístico, Messi destacó la importancia de la pelota parada en la Selección Argentina: "Lo viene demostrando hace mucho esta Selección: compite y va a competir hasta el final. Hoy (por este viernes) tuvimos la importancia de la pelota parada, que por ahí no veníamos convirtiendo. Tenemos buenos cabeceadores y hoy lo pudimos aprovechar", afirmó.

La jugada del duro golpe que sufrió Messi, que le generó el tremendo chichón (inflamación) en la cabeza.



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Una buena autocrítica de la Selección Argentina

También Messi realizó una autocrítica por el desarrollo del encuentro: “Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. No por algo este equipo no había perdido con España y Uruguay. Encontramos el primer gol, pero después perdimos la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar bien”, analizó el G.O.A.T. ante la prensa argentina tras el partido en Miami.