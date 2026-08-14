Di María tras el empate de Rosario Central: su abrazo a Messi y el particular análisis del partido

En el primer chico de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores, Rosario Central y Corinthians igualaron sin goles en el Gigante de Arroyito. Tras el encuentro Ángel Di María, capitán y referente del Canalla, enfrentó los micrófonos.
Ángel Di María habló tras el empate de Rosario Central. El Fideo le mandó un mensaje a Messi y realizó un particular análisis de lo sucedido en el verde césped
En el primer chico de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores, Rosario Central y Corinthians igualaron sin goles en el Gigante de Arroyito. Tras el encuentro Ángel Di María, capitán y referente del Canalla, enfrentó los micrófonos.
Todavía dentro del verde césped el campeón del Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina aprovechó para enviarle un mensaje a Lionel Messi en medio del difícil presente que atraviesa. Además, analizó la igualdad con el elenco brasilero.
Lionel Messi, a quien Di María conoce y mucho, atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su padre Jorge.
Tras la igualdad sin goles ante Corinthians en el Gigante de Arroyito, el Fideo le dedicó unas palabras al 10: "Tiene nuestro abrazo, como lo hizo toda la gente hoy acá. El cariño nuestro. Las fuerzas para él y su familia".
"Le mandamos un mensaje, obviamente que no respondió pero seguramente le llegó. Estamos con él. Tiene una familia muy linda que seguramente lo va a ayudar muchísimo", sumó el capitán del Canalla.
Con respecto al análisis del juego, Di María utilizó una particular frase para explicar el motivo por el que su equipo no rindió según lo esperado en el primer tiempo: "Creo que desde que empezó el partido fuimos superiores. Nos costó en el primer tiempo por el viento. Aun así creamos situaciones, jugamos muy bien. Es Copa Libertadores, un octavos de final, y tenés enfrente un rival de calidad, que juega fútbol... Creamos un montón de ocasiones. El fútbol es así: terminó 0 a 0 y se definirá allá".
Para cerrar, el capitán de Rosario Central sentenció: "Al equipo lo vi muy bien, me saco al sombrero. Desde que jugamos contra Racing crecemos cada vez más. Dijimos que era un partido intenso, como ante Racing y River, de meter y jugar, de imponernos. Con la gente y todos los metimos en un arco, a veces pasa que no entra. Estoy orgulloso con lo que dio el equipo"