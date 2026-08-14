Di María tras el empate de Rosario Central: su abrazo a Messi y el particular análisis del partido

Tras la igualdad sin goles ante Corinthians en el Gigante de Arroyito, el Fideo le dedicó unas palabras al 10: "Tiene nuestro abrazo, como lo hizo toda la gente hoy acá. El cariño nuestro. Las fuerzas para él y su familia".

"Le mandamos un mensaje, obviamente que no respondió pero seguramente le llegó. Estamos con él. Tiene una familia muy linda que seguramente lo va a ayudar muchísimo", sumó el capitán del Canalla.

Con respecto al análisis del juego, Di María utilizó una particular frase para explicar el motivo por el que su equipo no rindió según lo esperado en el primer tiempo: "Creo que desde que empezó el partido fuimos superiores. Nos costó en el primer tiempo por el viento. Aun así creamos situaciones, jugamos muy bien. Es Copa Libertadores, un octavos de final, y tenés enfrente un rival de calidad, que juega fútbol... Creamos un montón de ocasiones. El fútbol es así: terminó 0 a 0 y se definirá allá".

Para cerrar, el capitán de Rosario Central sentenció: "Al equipo lo vi muy bien, me saco al sombrero. Desde que jugamos contra Racing crecemos cada vez más. Dijimos que era un partido intenso, como ante Racing y River, de meter y jugar, de imponernos. Con la gente y todos los metimos en un arco, a veces pasa que no entra. Estoy orgulloso con lo que dio el equipo"