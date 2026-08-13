Torneo Clausura Proyección 2026: cómo les fue a los mendocinos en la fecha 4

Benjamin Olivares y Federico Morillas fueron los goleadores del equipo que dirige Nico Medina y el gol de Ferro lo anotó Tobías Pérez.

La Lepra festejó ante el equipo de Caballito.

El Azul logró una buena victoria ante el equipo de Caballito y jugará con Huracán el próximo miércoles 19 de agosto a las 15 en La Quemita.

El Tomba empató con River Plate de visitante

Godoy Cruz empató 0 a 0 con River Plate, por la Zona A, y acumula 5 puntos en la competencia.

Darío Alaniz, es el entrenador de Godoy Cruz,

El encuentro se disputó en el River Camp de Ezeiza y el próximo encuentro del equipo dirigido por Darío Alaniz será el próximo martes 18 ante Vélez, en Coquimbito.

Gimnasia y Esgrima perdió con Vélez en la Villa Olímpica

Gimnasia y Esgrima perdió 2 a 0 ante Vélez en la Villa Olímpica del equipo de Liniers en el que Aarón Centurión marcó ambos tantos.

El equipo conducido por Luciano Cipriani venía de perder con River de local, sufrió su segunda derrota seguida y acumula 3 puntos (un triunfo y 3 derrotas) en el Clausura.