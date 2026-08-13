Torneo Clausura Proyección 2026: cómo les fue a los mendocinos en la fecha 4

Los 3 representantes mendocinos tuvieron acción en el marco de la 4ta fecha del Torneo Clausura Proyección 2026.
Independiente Rivadavia le ganó a Ferro, Godoy Cruz empató con River y Gimasia y Esgrima perdió frente a Vélez por la 4ta fecha del Torneo Clausura.
Los 3 representantes mendocinos tuvieron acción en el marco de la 4ta fecha del Torneo Clausura Proyección 2026.
Independiente Rivadavia jugó como local frente a Ferro mientras que Gimnasia y Esgrima y Godoy Cruz fueron visitantes de Vélez y River, respectivamente.
Independiente Rivadavia venía de perder como visitante frente Boca, pero se recuperó con una victoria ante Ferro por 2 a 1, en la Ciudad Deportiva.
Benjamin Olivares y Federico Morillas fueron los goleadores del equipo que dirige Nico Medina y el gol de Ferro lo anotó Tobías Pérez.
El Azul logró una buena victoria ante el equipo de Caballito y jugará con Huracán el próximo miércoles 19 de agosto a las 15 en La Quemita.
Godoy Cruz empató 0 a 0 con River Plate, por la Zona A, y acumula 5 puntos en la competencia.
El encuentro se disputó en el River Camp de Ezeiza y el próximo encuentro del equipo dirigido por Darío Alaniz será el próximo martes 18 ante Vélez, en Coquimbito.
Gimnasia y Esgrima perdió 2 a 0 ante Vélez en la Villa Olímpica del equipo de Liniers en el que Aarón Centurión marcó ambos tantos.
El equipo conducido por Luciano Cipriani venía de perder con River de local, sufrió su segunda derrota seguida y acumula 3 puntos (un triunfo y 3 derrotas) en el Clausura.