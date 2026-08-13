Inicio Ovación Fútbol Marcelo Gallardo
Se viene el Muñeco

El futuro de Marcelo Gallardo vuelve a sacudir el mercado, pero Luis Zubeldía aparece en el horizonte

River está en crisis y los hinchas vuelven a pensar en Marcelo Gallardo; no obstante, su futuro está muy lejos del Millo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Marcelo Gallardo está en el radar de una selección.

Marcelo Gallardo está en el radar de una selección.

Eduardo Coudet atraviesa una profunda crisis futbolística, pero por el momento continuará en su cargo. Su continuidad quedará sujeta a evaluación tras una serie de cuatro partidos que podrían servir para resurgir o para sentenciar su ciclo. En paralelo, Marcelo Gallardo evalúa su retorno a la dirección técnica tras su etapa como comentarista en el Mundial.

El Muñeco no tuvo un buen segundo ciclo en el Millonario, pero su vuelta al ruedo está latente.

Ser&iacute;a la primer experiencia de Marcelo Gallardo en una selecci&oacute;n.

Sería la primer experiencia de Marcelo Gallardo en una selección.

Marcelo Gallardo está en tratativas con la selección de Ecuador

Tras concretarse la partida de Sebastián Beccacece luego de su participación en la Copa del Mundo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol(FEF) comenzó las gestiones para definir a su nuevo director técnico.

En ese marco, la figura de Marcelo Gallardo emergió como una de las principales alternativas, habiéndose registrado ya los primeros acercamientos con la cúpula dirigencial de la selección sudamericana.

La iniciativa fue encabezada por Francisco Egas, presidente de la entidad que rige el fútbol en ese país, quien sostuvo un primer diálogo con el entrenador argentino según reveló el periodista César Luis Merlo. Sin embargo, las fuentes consultadas tanto en Argentina como en Ecuador coinciden en que se trata de un sondeo preliminar que no ha avanzado hacia negociaciones formales ni a la definición de pautas contractuales o deportivas.

Luis Zubeld&iacute;a tambi&eacute;n es candidato tras ser despedido y tendr&aacute; un mano a mano con Marcelo Gallardo.

Luis Zubeldía también es candidato tras ser despedido y tendrá un mano a mano con Marcelo Gallardo.

Entre Gallardo y Zubeldía estaría el DT

A sus 50 años el Muñeco"se encuentra libre en el mercado tras haber concluido a comienzos de 2026 su segundo ciclo al frente de River. Esta disponibilidad encaja con el criterio establecido por la conducción de la FEF, que apunta a no "tocar" un proyecto que ya esté en marcha bajo el mando de otro estratega.

No obstante, en las últimas horas tomó trascendencia en territorio ecuatoriano el nombre de Luis Zubeldía, que acaba de ser despedido del Fluminense. De acuerdo a la información difundida por radio Diblu de Guayaquil, el ex técnico de Lanús podría cerrar su desembarco para tomar las riendas de la Tri.

El recorrido de Zubeldía contempla un paso destacado por el fútbol de Ecuador donde al mando de Liga de Quito consiguió la Copa Sudamericana y la LigaPro en 2023, sus primeros éxitos dorados como entrenador principal. Posteriormente, en septiembre de 2025, asumió en el club brasileño, donde fue despedido tras empatar sin goles en el Maracaná contra Independiente Rivadavia.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas