El futuro de Marcelo Gallardo vuelve a sacudir el mercado, pero Luis Zubeldía aparece en el horizonte

En ese marco, la figura de Marcelo Gallardo emergió como una de las principales alternativas, habiéndose registrado ya los primeros acercamientos con la cúpula dirigencial de la selección sudamericana.

La iniciativa fue encabezada por Francisco Egas, presidente de la entidad que rige el fútbol en ese país, quien sostuvo un primer diálogo con el entrenador argentino según reveló el periodista César Luis Merlo. Sin embargo, las fuentes consultadas tanto en Argentina como en Ecuador coinciden en que se trata de un sondeo preliminar que no ha avanzado hacia negociaciones formales ni a la definición de pautas contractuales o deportivas.

Luis Zubeldía también es candidato tras ser despedido y tendrá un mano a mano con Marcelo Gallardo.

Entre Gallardo y Zubeldía estaría el DT

A sus 50 años el Muñeco"se encuentra libre en el mercado tras haber concluido a comienzos de 2026 su segundo ciclo al frente de River. Esta disponibilidad encaja con el criterio establecido por la conducción de la FEF, que apunta a no "tocar" un proyecto que ya esté en marcha bajo el mando de otro estratega.

No obstante, en las últimas horas tomó trascendencia en territorio ecuatoriano el nombre de Luis Zubeldía, que acaba de ser despedido del Fluminense. De acuerdo a la información difundida por radio Diblu de Guayaquil, el ex técnico de Lanús podría cerrar su desembarco para tomar las riendas de la Tri.

El recorrido de Zubeldía contempla un paso destacado por el fútbol de Ecuador donde al mando de Liga de Quito consiguió la Copa Sudamericana y la LigaPro en 2023, sus primeros éxitos dorados como entrenador principal. Posteriormente, en septiembre de 2025, asumió en el club brasileño, donde fue despedido tras empatar sin goles en el Maracaná contra Independiente Rivadavia.