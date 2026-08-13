Atento Independiente Rivadavia: Fluminense echó a Luis Zubeldía antes de la vuelta por los octavos de final

Si bien el Fluminense marcha en cuarta posición en el Brasileirao, en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027, su nivel futbolístico se ha visto mermado y acumula siete partidos sin ganar (6 empates y una victoria). El último triunfo por competencia, del ahora ex equipo del argentino Luis Zubeldía, fue el pasado 27 de mayo por la última fecha de la fase de grupos de la actual Copa Libertadores donde venció a Deportivo La Guaira por 3 a 1. En el receso del Mundial, Fluminense jugó dos amistosos y ganó ambos ante Bahía y Nova Iguacu pero no fueron por torneos oficiales.

En total, Luis Zubeldía dirigió 56 partidos al frente del Tricolor: ganó 25, empató 18 y perdió 13. Asumió en septiembre del 2025 luego de dirigir a San Pablo de Brasil.

Tras la destitución de Zubeldía, Marco Aurélio De Oliveira (Marcão) asumiría como técnico interino del Fluminense hasta la llegada del nuevo entrenador. El Tricolor regresa a la cancha el próximo sábado, en el Maracaná, frente al líder Palmeiras por el Brasileirao. Luego, se medirá ante Independiente Rivadavia el próximo martes 18 de agosto por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Malvinas Argentinas a partir de las 19.