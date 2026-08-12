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Torneo Clausura

Con el posible debut del Monito Vargas, Gimnasia y Esgrima se prepara para jugar con Talleres de Córdoba

Gimnasia y Esgrima recibirá a Talleres, de Córdoba el próximo lunes. El Monito Vargas tendría su estreno en el equipo que dirige Darío Franco

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
El Monito Vargas (tiene el número 8) sumaría minutos en Gimnasia y Esgrima ante Talleres en el Víctor Legrotaglie.

El Monito Vargas (tiene el número 8) sumaría minutos en Gimnasia y Esgrima ante Talleres en el Víctor Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima tras su derrota ante Instituto, de visitante, se prepara para jugar su próximo compromiso en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Lobo se medirá el próximo lunes a las 21.30 con Talleres de Córdoba, por la quinta fecha del certamen, en un cotejo que tendrá lugar en el estadio Vìctor Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima se entrenó en su predio bajo la atenta mirada de su entrenador Darío Franco.

Gimnasia y Esgrima se entrenó en su predio bajo la atenta mirada de su entrenador Darío Franco.

Debutaría el Monito Vargas en Gimnasia y Esgrima

El Monito Matías Vargas, el último refuerzo del Lobo, podría se parte del equipo que juegue ante Talleres. El ex volante de Vélez está entrenando en el plantel desde el lunes pasado y está en muy buena forma.

Además esperan por la evolución de Diego Mondino, que se perdió los partidos ante Unión de Santa Fe e Instituto por una distensión en el posterior de la pierna izquierda y ahora se encuentra entrenando con normalidad.

Cuándo juega Gimnasia y Esgrima y dónde ver el partido

Gimnasia y Esgrima enfrentará a Talleres de Jorge Sampaoli el lunes 17 de agosto desde las 21.30. El Lobo buscará su sexto triunfo consecutivo de local. El partido corresponde a la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Andrés Gariano será el encargado de impartir justicia en el partido que se jugará en el estadio Víctor Legrotaglie y que contará con la televisación de ESPN Premium.

El Lobo luego de jugar ante la T, cerrará el mes de agosto afrontando dos partidos de visitante. Los compromisos que disputará el equipo dirigido por Darío Franco serán ante Gimnasia y Esgrima La Plata e Independiente de Avellaneda, en el interzonal.

Tras estos dos encuentros recibirá a Boca. Todavía no está confirmado si el encuentro se jugará en el estadio Víctor Legrotaglie o en el Malvinas Argentinas.

La agenda de Gimnasia y Esgrima en el mes de agosto

  • Fecha 5 vs Talleres - lunes 17/8 a las 21:30 (de local)
  • Fecha 6 vs Gimnasia La Plata - sábado 22/8 a las 16 (V)
  • Fecha 7 vs Independiente de Avellaneda - domingo 30/8 a las 19.15 (V)

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