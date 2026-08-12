Con el posible debut del Monito Vargas, Gimnasia y Esgrima se prepara para jugar con Talleres de Córdoba

Cuándo juega Gimnasia y Esgrima y dónde ver el partido

Gimnasia y Esgrima enfrentará a Talleres de Jorge Sampaoli el lunes 17 de agosto desde las 21.30. El Lobo buscará su sexto triunfo consecutivo de local. El partido corresponde a la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Andrés Gariano será el encargado de impartir justicia en el partido que se jugará en el estadio Víctor Legrotaglie y que contará con la televisación de ESPN Premium.

El Lobo luego de jugar ante la T, cerrará el mes de agosto afrontando dos partidos de visitante. Los compromisos que disputará el equipo dirigido por Darío Franco serán ante Gimnasia y Esgrima La Plata e Independiente de Avellaneda, en el interzonal.

Tras estos dos encuentros recibirá a Boca. Todavía no está confirmado si el encuentro se jugará en el estadio Víctor Legrotaglie o en el Malvinas Argentinas.

La agenda de Gimnasia y Esgrima en el mes de agosto