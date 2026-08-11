El 17 de julio de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una oferta mexicana subida de tono que rápdamente se convirtió en una de las más vistas. Este thriller combina drama, escenas sensuales y suspenso en una historia cargada de tensión y secretos.
Netflix y la película subida de tono que explora los límites de la pasión y el peligro
La producción mexicana subida de tono, dirigida por Teresa Simone, explora los límites de la pasión y el peligro en un thriller que ya es furor en Netflix
Estamos hablando de la película Deseo, dirigida por Teresa Simone y de apenas 1 hora y 39 minutos. La nueva oferta de Netflix explora los límites entre la pasión y el peligro y tiene un enfoque adulto en un thriller que mantiene la tensión hasta el final. ¿De qué va la historia?
Netflix: de qué trata la película Deseo
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Deseo versa: "El apasionado romance entre una abogada y el entrenador de natación de su hija se convierte en un juego retorcido donde, al final, todos pierden el control".
La vida de Lucero (Ludwika Paleta) parece perfecta: una familia acomodada, un marido devoto y dos hijos que representan la imagen ideal de una familia ideal. Sin embargo, bajo esta aparente tranquilidad se esconde una profunda insatisfacción.
Cuando Matías, un joven entrenador de natación contratado por su marido, irrumpe en sus vidas, Lucero se ve envuelta en una relación arriesgada y absorbente. A medida que el secretismo, el deseo y los celos se apoderan de ellos, los límites familiares comienzan a desmoronarse, atrapando a madre e hija en un peligroso triángulo emocional que amenaza con destruir todo lo que Lucero ha construido.
Reparto de Deseo, la película de Netflix
- Ludwika Paleta como Lucero
- José María Yázpik como Fernando
- Óscar Casas como Matías
- Pilar Pascual como Viviana
- Leonardo Ortizgris como Miguel
- Matías Coronado como Julián
- Gabriela Zamora como Malena
- Jaydy Michel como Sandra
Netflix: tráiler de la película Deseo
Dónde ver la película Deseo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Deseo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Deseo se puede ver en Netflix.
- España: la película Deseo se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena "Deseo": La nueva película mexicana de suspenso y drama adulto ya es una de las más vistas en la plataforma.
- Trama principal: Un apasionado romance entre una abogada y el entrenador de su hija desencadena un peligroso triángulo emocional que amenaza con destruir a la familia.
- Reparto destacado: La cinta cuenta con la participación de Ludwika Paleta, Óscar Casas y José María Yázpik, entre otros.