Netflix y la película subida de tono que explora los límites de la pasión y el peligro

Estamos hablando de la película Deseo, dirigida por Teresa Simone y de apenas 1 hora y 39 minutos. La nueva oferta de Netflix explora los límites entre la pasión y el peligro y tiene un enfoque adulto en un thriller que mantiene la tensión hasta el final. ¿De qué va la historia?

Netflix: de qué trata la película Deseo

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Deseo versa: "El apasionado romance entre una abogada y el entrenador de natación de su hija se convierte en un juego retorcido donde, al final, todos pierden el control".