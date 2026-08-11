La puerta del horno de la cocina no cierra bien y se abre: tres soluciones rápidas y prácticas para arreglarla

Es más común de lo que uno cree que la puerta del horno no cierre al cien por ciento, provocando varios puntos en contra:

Pérdida de calor

Cocción despareja de los alimentos

Exceso de calor en la cocina

La buena noticia, dependiendo el tipo de inconveniente que tenga la puerta, es que se le puede dar una solución siguiendo un par de trucos caseros y su paso a paso: