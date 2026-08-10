Cómo eliminar el ruido de la puerta del horno de la cocina: tres maneras sin herramientas profesionales

Ya sea un horno a gas o eléctrico, por lo general el ruido molesto viene de las bisagras. Y al no saber qué hacer para arreglarlas, lo más normal es convivir con esos ruidos molestos.
La buena noticia es que, conociendo estas tres maneras caseras de arreglarlas, sin el uso de herramientas profesionales, la cocina de casa dejará de hacer ruido molesto, volverá a funcionar como cuando era nueva y su puerta funcionará correctamente, ya que abrirá y cerrará fácilmente
Horno de la cocina: cómo eliminar el ruido de la puerta
- Limpieza de grasa y residuos: limpiar la zona de las bisagras con un trapo húmedo y agua caliente para sacar restos secos de comida o grasa. Retirar la puerta si es necesario levantando las trabas o pestañas de seguridad para llegar mejor a todos los rincones de las bisagras. Secar bien la superficie antes de aplicar cualquier otro producto.
- Lubricación: aplicar unas gotas de aceite liviano en el eje de la bisagra. Mover la puerta de la cocina abriendo y cerrando con suavidad para que el líquido penetre en las piezas metálicas que rozan. Evitar usar grasas o aceites comestibles comunes porque se queman, se ponen rancios o juntan más mugre con el calor del horno.
- Ajuste de tornillos y resortes: revisar los laterales del horno para ver si los tornillos de fijación de las bisagras están flojos. Apretar con un destornillador adecuado cualquier pieza suelta que produzca vibración al cerrar. Comprobar que los resortes y las gomas de cierre apoyen de forma uniforme sin forzar el metal.
En pocas palabras
- Puerta del horno: Los ruidos molestos de la puerta del horno de la cocina son comunes y fáciles de solucionar.
- Soluciones caseras: Tres métodos sin herramientas profesionales: limpieza de grasa, lubricación de bisagras y ajuste de tornillos.
- Resultado esperado: Eliminar el ruido molesto para que la puerta funcione correctamente como cuando era nueva.
Resumen generado por Thinkindot AI