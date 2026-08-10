Cómo eliminar el ruido de la puerta del horno de la cocina: tres maneras sin herramientas profesionales

Ya sea un horno a gas o eléctrico, por lo general el ruido molesto viene de las bisagras. Y al no saber qué hacer para arreglarlas, lo más normal es convivir con esos ruidos molestos.

La buena noticia es que, conociendo estas tres maneras caseras de arreglarlas, sin el uso de herramientas profesionales, la cocina de casa dejará de hacer ruido molesto, volverá a funcionar como cuando era nueva y su puerta funcionará correctamente, ya que abrirá y cerrará fácilmente