El Paso Cristo Redentor cumple el próximo jueves 13 un mes cerrado por las intensas nevadas y, por ahora, las autoridades no se animan siquiera a estimar una fecha de reapertura. Mientras unos 3.000 camiones permanecen varados en distintos puntos de Mendoza, el pronóstico anticipa nuevas condiciones adversas para el tránsito de vehículos.
El invierno que no da tregua: casi un mes con el paso a Chile cerrado y no hay fecha de reapertura
La nieve en alta montaña superó los 4 metros en algunos sectores. La calzada ya fue despejada hasta el Paso Cristo Redentor que permanece cerrado hace 27 días
La prolongada interrupción del tránsito internacional ya convirtió a este invierno en uno de los más extraordinarios de las últimas décadas. No solo por la cantidad de días que lleva cerrado el paso a Chile, sino también por la sucesión de fenómenos climáticos extremos que marcaron la temporada: un violento viento Zonda que provocó la muerte de un matrimonio y dejó 2 heridos, temporales de nieve que obligaron a evacuar turistas en alta montaña, detonaciones preventivas para provocar avalanchas controladas en Las Leñas, centros de esquí funcionando con restricciones y miles de camioneros que hace semanas esperan cruzar la cordillera.
La imagen que mejor resume el momento fue tomada esta semana en el túnel del Paso Cristo Redentor. En una de las fotografías apenas se distingue el techo de la estructura, rodeado por paredes de nieve que superaron los 4 metros de altura. Esa es la magnitud del trabajo fue el que realizaron las máquinas viales.
El Paso Cristo Redentor repleto de nieve
La postal de la alta montaña habla por sí sola. En una de las imágenes tomadas esta semana apenas asoma el techo del túnel internacional Cristo Redentor entre enormes paredes de nieve.
Tras intensos trabajos Vialidad Nacional despejó la Ruta 7 hasta la boca del túnel, y lo mismo hicieron del lado chileno, quienes además trabajaron para provocar avalanchas controladas.
Ya con las rutas en condiciones, la reunión entre los coordinadores de ambos países fracasó y el paso a Chile permaneció cerrado pese a una breve ventana sin nevadas. Indicaron que no se garantizaba la transitabilidad segura debido a vientos de hasta 160 km/h.
La incertidumbre también se refleja en los transportistas. Son cerca de 3.000 camiones los que esperan poder cruzar a Chile y, mientras tanto, permanecen distribuidos entre Uspallata, la estación de servicio YPF de alta montaña, Doña Carmen, Eloy Guerrero, San Martín, Santa Rosa, La Dormida y hasta La Paz. Para muchos choferes ya pasó casi un mes desde que comenzaron la espera a una habilitación que por ahora no llegó.
La escena se repite cada invierno, pero nunca con esta magnitud. En 2024 hubo varios cierres por nieve, aunque el paso logró habilitarse aprovechando breves ventanas de buen tiempo. Esta vez ocurre exactamente lo contrario: cada vez que el tiempo parece mejorar, un nuevo sistema frontal vuelve a cubrir de blanco la cordillera y obliga a reiniciar el trabajo de despeje.
En 1984 se dio otro caso similar y con avalanchas
Encontrar antecedentes similares no resulta sencillo. Uno de los episodios más recordados ocurrió en julio de 1984, cuando una avalancha en el sector chileno de Los Libertadores provocó víctimas fatales y mantuvo el corredor cerrado durante un período prolongado. Sin embargo, quienes trabajan hace años en la coordinación fronteriza admiten que no existen demasiados registros recientes de una sucesión tan extensa de temporales.
Paradójicamente, mientras el transporte internacional permanece paralizado, la nieve se convirtió en la mejor noticia para el turismo invernal y para las reservas hídricas de Mendoza. Los especialistas coinciden en que la enorme acumulación será fundamental durante el deshielo y permitirá recargar ríos, arroyos y embalses después de varias temporadas marcadas por la sequía.
Claro que esa misma nieve también obliga a extremar cuidados. El fin de semana pasado, por ejemplo, el centro de esquí Las Leñas debió realizar detonaciones controladas para provocar pequeñas avalanchas y reducir el riesgo de desprendimientos naturales en las zonas de mayor pendiente. Se trata de un procedimiento habitual en los grandes centros de montaña del mundo, aunque pocas veces había sido necesario aplicarlo con tanta intensidad en Mendoza.
Los Puquios, por su parte, logró habilitar parte de sus instalaciones para el turismo interno, aunque solo con algunas pistas disponibles debido a la enorme cantidad de nieve acumulada. Penitentes también comenzó a recuperar movimiento de manera muy gradual, mientras los visitantes disfrutan de un paisaje que no se veía desde hace muchos años.
Pese a evacuaciones y complicaciones, aseguran que la nieve es una "bendición"
El operativo de seguridad en alta montaña tampoco se detiene. Días atrás, cuando el temporal ingresó antes de lo previsto, las autoridades evacuaron preventivamente a turistas que se encontraban en la zona y los trasladaron hasta Penitentes. Hoy solo permanece habilitado el acceso turístico hasta Puente del Inca y, ante cualquier cambio repentino del tiempo, los visitantes son escoltados en caravanas para evitar que queden atrapados por la nieve. De todos modos, los conocedores aseguran que la nieve generará mejor recurso hídrico todo el año en la provincia.
Todo ocurre después de un invierno que ya había comenzado con tragedia. Antes del gran temporal, un violento viento Zonda provocó la caída de un árbol sobre un vehículo en Mendoza y causó la muerte de un matrimonio, además de dejar tres personas heridas. Fue apenas el primer capítulo de una temporada climática que desde entonces no dio respiro.
Durante estas semanas también hubo miles de camioneros varados que recibieron ayuda solidaria de vecinos y comerciantes mendocinos, especialmente en Las Catitas y La Dormida, donde no faltaron ollas populares, donaciones de alimentos y gestos espontáneos para quienes debieron transformar estaciones de servicio y playas de estacionamiento en hogares improvisados.
Todas las miradas están puestas en el pronóstico del tiempo
Ahora todas las miradas están puestas en el pronóstico. Pese a alguna ventana de buen tiempo nadie se atreve a asegurar que esa tregua alcanzará para su reapertura. En la montaña, un nuevo frente puede cambiar el panorama en cuestión de horas.
Mientras tanto, el Paso Cristo Redentor está cerrado hace 27 días, los camiones esperan y la alta montaña atraviesa uno de esos inviernos que, por su persistencia y por todo lo que provocó, probablemente quede grabado en la memoria durante muchos años.
En pocas palabras
- Cierre del Paso Cristo Redentor: cumple 27 días consecutivos cerrado por nevadas, sin fecha estimada de reapertura.
- Situación de Camiones: alrededor de 3.000 camiones permanecen varados en Mendoza, esperando poder cruzar a Chile.
- Impacto Invernal: se trata de uno de los inviernos más extraordinarios de las últimas décadas por la duración del cierre y fenómenos climáticos extremos.