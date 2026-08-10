El invierno que no da tregua: casi un mes con el paso a Chile cerrado y no hay fecha de reapertura

El Paso Cristo Redentor repleto de nieve

La postal de la alta montaña habla por sí sola. En una de las imágenes tomadas esta semana apenas asoma el techo del túnel internacional Cristo Redentor entre enormes paredes de nieve.

Tras intensos trabajos Vialidad Nacional despejó la Ruta 7 hasta la boca del túnel, y lo mismo hicieron del lado chileno, quienes además trabajaron para provocar avalanchas controladas.

Ya con las rutas en condiciones, la reunión entre los coordinadores de ambos países fracasó y el paso a Chile permaneció cerrado pese a una breve ventana sin nevadas. Indicaron que no se garantizaba la transitabilidad segura debido a vientos de hasta 160 km/h.

Esta es la postal de la villa fronteriza de Las Cuevas, en el paso a Chile, días atrás. Foto: archivo Diario UNO

La incertidumbre también se refleja en los transportistas. Son cerca de 3.000 camiones los que esperan poder cruzar a Chile y, mientras tanto, permanecen distribuidos entre Uspallata, la estación de servicio YPF de alta montaña, Doña Carmen, Eloy Guerrero, San Martín, Santa Rosa, La Dormida y hasta La Paz. Para muchos choferes ya pasó casi un mes desde que comenzaron la espera a una habilitación que por ahora no llegó.

La escena se repite cada invierno, pero nunca con esta magnitud. En 2024 hubo varios cierres por nieve, aunque el paso logró habilitarse aprovechando breves ventanas de buen tiempo. Esta vez ocurre exactamente lo contrario: cada vez que el tiempo parece mejorar, un nuevo sistema frontal vuelve a cubrir de blanco la cordillera y obliga a reiniciar el trabajo de despeje.

En 1984 se dio otro caso similar y con avalanchas

Encontrar antecedentes similares no resulta sencillo. Uno de los episodios más recordados ocurrió en julio de 1984, cuando una avalancha en el sector chileno de Los Libertadores provocó víctimas fatales y mantuvo el corredor cerrado durante un período prolongado. Sin embargo, quienes trabajan hace años en la coordinación fronteriza admiten que no existen demasiados registros recientes de una sucesión tan extensa de temporales.

Paradójicamente, mientras el transporte internacional permanece paralizado, la nieve se convirtió en la mejor noticia para el turismo invernal y para las reservas hídricas de Mendoza. Los especialistas coinciden en que la enorme acumulación será fundamental durante el deshielo y permitirá recargar ríos, arroyos y embalses después de varias temporadas marcadas por la sequía.

Los camiones varados, a la espera de poder pasar sus productos a Chile. Foto: archivo Diario UNO

Claro que esa misma nieve también obliga a extremar cuidados. El fin de semana pasado, por ejemplo, el centro de esquí Las Leñas debió realizar detonaciones controladas para provocar pequeñas avalanchas y reducir el riesgo de desprendimientos naturales en las zonas de mayor pendiente. Se trata de un procedimiento habitual en los grandes centros de montaña del mundo, aunque pocas veces había sido necesario aplicarlo con tanta intensidad en Mendoza.

Los Puquios, por su parte, logró habilitar parte de sus instalaciones para el turismo interno, aunque solo con algunas pistas disponibles debido a la enorme cantidad de nieve acumulada. Penitentes también comenzó a recuperar movimiento de manera muy gradual, mientras los visitantes disfrutan de un paisaje que no se veía desde hace muchos años.

Pese a evacuaciones y complicaciones, aseguran que la nieve es una "bendición"

El operativo de seguridad en alta montaña tampoco se detiene. Días atrás, cuando el temporal ingresó antes de lo previsto, las autoridades evacuaron preventivamente a turistas que se encontraban en la zona y los trasladaron hasta Penitentes. Hoy solo permanece habilitado el acceso turístico hasta Puente del Inca y, ante cualquier cambio repentino del tiempo, los visitantes son escoltados en caravanas para evitar que queden atrapados por la nieve. De todos modos, los conocedores aseguran que la nieve generará mejor recurso hídrico todo el año en la provincia.

Todo ocurre después de un invierno que ya había comenzado con tragedia. Antes del gran temporal, un violento viento Zonda provocó la caída de un árbol sobre un vehículo en Mendoza y causó la muerte de un matrimonio, además de dejar tres personas heridas. Fue apenas el primer capítulo de una temporada climática que desde entonces no dio respiro.

En distintos puntos cercanos al límite con Chile hubo evacuados, aunque ninguna víctima. En general eran turistas internos. Foto: archivo Diario UNO

Durante estas semanas también hubo miles de camioneros varados que recibieron ayuda solidaria de vecinos y comerciantes mendocinos, especialmente en Las Catitas y La Dormida, donde no faltaron ollas populares, donaciones de alimentos y gestos espontáneos para quienes debieron transformar estaciones de servicio y playas de estacionamiento en hogares improvisados.

Todas las miradas están puestas en el pronóstico del tiempo

Ahora todas las miradas están puestas en el pronóstico. Pese a alguna ventana de buen tiempo nadie se atreve a asegurar que esa tregua alcanzará para su reapertura. En la montaña, un nuevo frente puede cambiar el panorama en cuestión de horas.

Una imagen que sigue sorprendiendo. Hacía años que no se producía un temporal de esta naturaleza. Foto: Gentileza

Mientras tanto, el Paso Cristo Redentor está cerrado hace 27 días, los camiones esperan y la alta montaña atraviesa uno de esos inviernos que, por su persistencia y por todo lo que provocó, probablemente quede grabado en la memoria durante muchos años.