A pesar de que las condiciones de transitabilidad en el sector argentino quedaron garantizadas tras los trabajos de despeje de Vialidad Nacional, el Paso Internacional Cristo Redentor continuará inhabilitado. En un encuentro virtual convocado este fin de semana para formalizar la reapertura prevista para las 9, las autoridades chilenas no se conectaron a la convocatoria ni brindaron confirmación oficial. Por este motivo, el cruce fronterizo se mantiene formalmente cerrado a la espera de un pronunciamiento del vecino país.
Paso Cristo Redentor: Chile aún no respondió al pedido de reapertura y el cruce sigue cerrado
Tras el despeje de la Ruta 7, Argentina pidió habilitar el Paso Cristo Redentor, pero funcionarios de Chile aún no respondieron y el cruce no reabre
El aval técnico argentino y la ausencia trasandina
Según consta en el acta oficial de la Coordinación Argentina del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor de la que participaron Gendarmería Nacional y Vialidad Nacional, la infraestructura operativa en Uspallata y la calzada en la Ruta Nacional 7 se encuentran listas para retomar la atención al público. El plan contempla priorizar el flujo de los camiones de carga que ya se encuentran documentados por la Aduana en la zona del Área de Control Integrado (ACI).
Sin embargo, el destrabado del cruce quedó completamente supeditado a la postura de las autoridades chilenas. Osvaldo Valle, de la Coordinación Argentina de Fronteras, difundió el reporte oficial donde consta la convocatoria a la reunión virtual de las 20: "Autoridades del vecino país no se conectaron . Por lo tanto, sigue CERRADO el Paso Cristo Redentor, a la espera de la contestación de autoridades de Chile", confirmó el funcionario.
La incertidumbre de cientos de transportistas y turistas
La falta de respuesta formal por parte de los organismos de control chilenos impidió levantar las barreras y dejó en suspenso el operativo de reapertura. Esta situación mantiene varados a cientos de camiones a un lado y otro de la frontera, mientras las autoridades argentinas aseguran contar con la plena capacidad de apoyo y control operativo lista para actuar en cuanto Chile emita una respuesta formal.
Por el momento, la circulación por la Ruta Nacional 7 continúa bajo estrictos controles preventivos y el tránsito internacional sigue completamente suspendido a la espera de novedades en la mesa de coordinación bilateral.
En pocas palabras
- Paso Cristo Redentor: continúa cerrado a la espera de respuesta de Chile, pese a la habilitación argentina.
- Reunión virtual: autoridades chilenas no se conectaron, impidiendo la reapertura formal del cruce.
- Consecuencias: cientos de camiones varados y turistas afectados por la falta de comunicación bilateral.