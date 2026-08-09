Paso Cristo Redentor: Chile aún no respondió al pedido de reapertura y el cruce sigue cerrado

Pese a las tareas de despeje de Vialidad Nacional, el paso continúa cerrado por falta de respuesta del lado chileno. Gentileza de Osvaldo Valle

El aval técnico argentino y la ausencia trasandina

Según consta en el acta oficial de la Coordinación Argentina del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor de la que participaron Gendarmería Nacional y Vialidad Nacional, la infraestructura operativa en Uspallata y la calzada en la Ruta Nacional 7 se encuentran listas para retomar la atención al público. El plan contempla priorizar el flujo de los camiones de carga que ya se encuentran documentados por la Aduana en la zona del Área de Control Integrado (ACI).

La infraestructura operativa en Uspallata y la Ruta 7 están listas para dar prioridad a los camiones documentados. Foto: Gentileza de Osvaldo Valle

Sin embargo, el destrabado del cruce quedó completamente supeditado a la postura de las autoridades chilenas. Osvaldo Valle, de la Coordinación Argentina de Fronteras, difundió el reporte oficial donde consta la convocatoria a la reunión virtual de las 20: "Autoridades del vecino país no se conectaron . Por lo tanto, sigue CERRADO el Paso Cristo Redentor, a la espera de la contestación de autoridades de Chile", confirmó el funcionario.