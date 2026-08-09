El peronismo desembarca en la UNCuyo y arrancó la guerra por 200 cargos, contratos y concursos

En ese tire y afloje afloraron fricciones y asperezas.

En el recambio de autoridades del Rectorado de la UNCuyo hay en total unos 200 cargos políticos de los que podrá disponer Adriana García. Foto: Archivo

Los concursos recientes en la mira de las nuevas autoridades

Ya es un cliché político: gestión que llega quiere ubicar a "su gente" y la UNCuyo no es la excepción. Con una particularidad más, la universidad viene de 12 años de tres gestiones radicales sucesivas, y ahora desembarca una cúpula peronista que llega decidida a poner la lupa en cada rincón facultativo. Tanto es así que en los pasillos universitarios se dice que están en la mira unos 200 cargos.

Es más, al parecer el peronismo también revisará el resultado de recientes concursos que se hicieron para cubrir cargos vacantes de personas que se habían jubilado.

"En la última reunión de Consejo Superior llegaron unos 150 expedientes de gente que pretendía quedarse con un cargo de planta", se quejó una consejera peronista abocada a esa revisión.

Los cargos políticos, los contratos y los balances de la UNCuyo

Los radicales salientes juran y perjuran que dejarán la UNCuyo con menos personal del que recibieron, pero con los dichos no alcanza. Adriana García ya pidió a una persona de su confianza una auditoría que podría concluirse a fin de año para confirmar la situación financiera y tener claro cómo se reparten los cargos y en qué secretaría están.

Adriana García pedirá un auditoría para corroborar la situación financiera en que recibe el Rectorado. Aquí junto a Ana Sisti, la compañera de fórmula que la acompañó en el triunfo. Foto: redes sociales

Es que en la estructura interna de la UNCuyo, debajo del Consejo Superior y las autoridades de rector y vicerrector aparecen 7 secretarías, que en una comparativa con el Ejecutivo provincial funcionarían como ministerios:

Secretaría Académica

Secretaría de Bienestar Universitario

Secretaría de Extensión y Vinculación

Secretaría General

Secretaría de Gestión Económica y de Servicios

Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado

Secretaría de Transformación

Y cada una de ellas tiene su personal de planta, los cargos contratados de coordinadores y ejecutores y otros tantos contratos.

Según datos de la saliente gestión entre el Rectorado de la UNCuyo y esas secretarías suman 112 los cargos políticos que deberían quedar vacantes para los entrantes.

Sin embargo, para el peronismo son cerca de 180 los cargos vacantes de los que ellos podrían disponer, porque allí entrarían también algunos puestos de las distintas facultades que cambian de color político. De ser así, la UNCuyo se convertiría una interesante bolsa de trabajo para profesionales peronistas desempleados que venían esperando esta oportunidad.

"Queremos conocer no sólo dónde están los contratados, sino qué hicieron y qué partida presupuestaria se les destina, porque hemos notado que la Fundación de la UNCuyo ha tenido un rol protagónico. Tanto que ha firmado convenios con algunas secretarías para manejarles el presupuesto y hay secretarías que han tenido 200 contratos con sueldos que varían entre $500.000 y $700.000, y hay que saber qué hacían esos contratados y en qué situación están", apuntó una fuente del equipo de García, que trabaja en esa transición.

Los que entregan el mando aseguran que tanto el balance que darán el 14 de agosto cuando dejen sus oficinas en la UNCuyo, como el que se cierre el 31 de diciembre en coincidencia con el año calendario, dará positivo y que los ingresantes no tendrán sorpresas cuando revisen los números de la caja.

El reparto del gabinete

A Adriana García le queda menos de una semana para asumir su cargo de rectora, y aún no se conoce el equipo completo que la respaldará en las distintas secretarías. Tal vez las dudas estén en el reparto de cargos que se ve obligada a hacer para cumplir con los acuerdos preelectorales que hizo con kirchneristas y sectores gremiales.

Adriana García tiene una semana para definir su gabinete ya que asumirá como rectora el próximo sábado 15 de agosto. Foto: gentileza UNCuyo

Aunque en su entorno no lo admitan, ya es vox populi que su esposo, Adolfo "Toti" Cueto, tendrá un rol clave en la gestión porque se quedaría con la Secretaría General, que es como ser el jefe de gabinete de la gestión.

También está confirmado que Javier Ozollo, quien fuera su oponente interno y que luego se sumó a respaldarla, estará al frente de la Secretaría de Extensión, un espacio que habría generado una importante disputa hacia adentro.

Javier Ozollo, el ex candidato al Rectorado del kirchnerismo, estará a cargo de la Secretaría de Extensión Universitaria. Foto: Archivo

En el reparto de secretarías también aparece el nombre de Verónica Naranjo, quien sería la Secretaría de Bienestar Universitario. Ella viene de ser la secretaria general del Sindicato de Docentes de la UNCuyo.

Por otro lado, su vicerrectora Ana Sisti podría ocupar, al menos de manera interina la Secretaria Académica. "Ella está especializada en Educación y queremos darle una fuerte impronta a la educación a distancia y a la tecnologización", argumentó una fuente de la mesa chica de García. Pasa que para este cargo tentaron a varios profesionales, pero ellos no habrían querido aceptarlo.

Qué pasará con los medios de la UNCuyo

Otro de los nombres que parecen puestos es el de Sergio Luza, uno de los pilares de la campaña electoral de García y hombre fuerte de las filas de Carlos Ciurca, que ahora comandaría una nueva secretaría que se llamaría de Articulación Institucional y Medios.

Luza debería coordinar el trabajo de las secretarías con una nueva estrategia de comunicación. Es que tendría bajo su órbita el funcionamiento del Centro de Información y Comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo, el CICUNC, que es el corazón de la comunicación de la UNCuyo, porque no sólo incluye al sistema de medios (el canal Señal U, Radio U y el portal Unidiversidad), sino que también tiene injerencia en la comunicación institucional.

"Por lo que ya comentaron en una reunión previa, pretenden desembarcar con un gran equipo. Da la sensación de que la universidad sería como una especie de tubo de ensayo en materia de comunicación de lo que pudiera ser luego un equipo de prensa gubernamental", comentó un partícipe de una de las tantas reuniones que se dieron en el cilindro del CICUNC.

A esa tarea mediática, y sin que trascienda qué rol cumplirían se sumarían el licenciado en Comunicación y profesor universitario Juan José Navarro que viene de ser codirector de la carrera de Comunicación Social, y Cecilia Agüero, que creó y comandó Señal U desde el inicio.