Elecciones en la UNCuyo: qué proponen los candidatos en 4 ejes clave para la universidad

marcha de la universidad Los cuatro candidatos encabezaron la cuarta marcha universitaria en reclamo de que el gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Eso tal vez explique la fuerte puja que hizo crujir al oficialismo, luego de que la actual rectora Esther Sanchez lanzara su propia lista -dicen como método de presión para que se escucharan sus aportes en la plataforma del radicalismo- y terminara luego acordando con la cúpula de la UCR para bajarla e hiciera un pacto con el equipo que encabeza Fidel.

Tan importante es gobernar la UNCuyo y apostar a ese semillero de profesionales, que algunos peronistas canosos aseguran que cuando el PJ dejó de darle prioridad a la pelea por comandar la universidad comenzó a perder elecciones, y aunque no sea lineal, en la época de esplendor del "equipo de los mendocinos" el peronismo local también gobernaba la universidad.

Otros radicales resaltan que los principales cuadros políticos del actual Gobierno son egresados de esa casa de altos estudios. De hecho el gobernador Alfredo Cornejo salió de allí, y también lo hicieron el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

Estudiantes UNCUYO Gobernar la UNCuyo es clave para todos los partidos políticos con representatividad en la provincia, no sólo porque es la mayor usina pública de conocimiento, sino también porque es semillero de profesionales. Foto: gentileza Prensa UNCuyo

Ahora, ante la posibilidad de una elección con resultados muy ajustados para el próximo 9 de junio, que probablemente termine en una segunda vuelta para el 23 de ese mismo mes, Diario UNO quiso conocer la mirada de los 4 candidatos en 4 ejes claves y estas fueron sus respuestas.

Nota de redacción: la edición respetó puntualmente la definición y extensión de las respuestas de cada candidato.

¿La UNCuyo podría autofinanciarse? ¿Puede ser viable aplicar algún arancelamiento?

Gabriel Fidel.JPG El vicerrector Gabriel Fidel es el candidato del oficialismo para suceder a la rectora Esther Sanchez. Foto: archivo

Gabriel Fidel: "Jamás aceptaré o propiciaré que se arancele el acceso a la universidad pública a quienes estudian carreras de grado. Además, la propia ley lo prohíbe. En lo referido a los posgrados, en ésta y en otras universidades públicas, existen cursos y carreras que se pagan y que de alguna manera, contribuyen a los ingresos complementarios de las casas de estudio.

En la actualidad, la UNCuyo y todas las universidades se financian con las partidas del Estado nacional, que por cierto están muy bajas a partir de las decisiones del Ejecutivo. Esos atrasos llegan hasta 40% en los salarios y hasta 45% en el presupuesto general (que se dedica en 90% al pago de sueldos). Lógicamente necesitamos más financiamiento. Por eso, entre otras cosas, proponemos esquemas complementarios de cofinanciamiento, donde haya recursos de los estados municipales y provincial, que ayuden al desarrollo de funciones sustantivas de enseñanza, investigación, extensión y vinculación. La venta de servicios, patentes y otros ingresos son también alternativas que ya existen y se deben ampliar. Y también fomentar programas específicos en el que quienes se sientan con deseos de apoyar determinados proyectos, apuesten con sus propias inversiones a la concreción. Algo así ya hemos iniciado con el programa Impulsores, que desde el ámbito empresarial, está logrando ciertas concreciones. El móvil odontológico que utilizan estudiantes de esa facultad o la bodeguita del Liceo Agrícola, son ejemplos de ello".

Adriana García: "Hablar de autofinanciamiento en la universidad implica el establecimiento de aranceles, y una relación societaria que desnaturalizaría el rol de la universidad argentina. Por eso es que no concebimos el arancelamiento para la universidad pública, porque desde 1949 la universidad pública establece la gratuidad, y ha cumplido uno de los roles fundamentales que es la educación de calidad y la movilidad social. En realidad tendríamos que hablar de una universidad sustentable, con proyectos que vinculen universidad, gobierno y el sector privado".

Ismael Farrando: "La UNCuyo puede fortalecer su autofinanciamiento sin tocar la gratuidad del grado si organiza una estrategia seria en 4 fuentes complementarias. Primero, la captación competitiva, ampliando la capacidad de la universidad para presentarse a ventanillas internacionales, proyectos de investigación e innovación, redes académicas, maestrías conjuntas y programas de cooperación, algo plenamente coherente con una agenda de internacionalización y vinculación inteligente. Segundo, los ingresos por formación, mediante programas ejecutivos, educación continua, certificaciones cortas e instancias in company bajo formato modular, orientadas a profesionales, empresas y organismos públicos que demandan actualización permanente. Estas ofertas formativas pueden ser presenciales, virtuales o híbridas y podrían estar orientadas a público local, nacional e internacional, apalancándose el posicionamiento de Mendoza como destino turístico. Tercero, los servicios al medio, potenciando consultoría, asistencia técnica, ensayos, laboratorios, transferencia de conocimiento y alquiler de espacios universitarios con reglas claras de reinversión institucional. Cuarto, las alianzas de marca, habilitando auspicios y esponsoreo para congresos, concursos, actividades culturales, innovación y eventos de alta visibilidad, siempre con transparencia, criterios éticos y sin afectar la autonomía académica.

Esta estrategia es algo en lo que tenemos experiencia concreta. En ventanillas internacionales aplicamos y ganamos como universidad proyectos de cooperación europeos tales como Capacity Building, Horizon 2020, Marie Curie, entre otros. En ingresos por formación tenemos experiencia en el desarrollo de propuestas orientadas al sector privado, con participación de egresados como capacitadores y aranceladas. En servicios al medio también contamos con casos exitosos de asesoramiento, ensayos y alquiler de espacios a empresas, startups y cámaras empresarias. En cuanto a auspicios y esponsoreos, hemos organizado eventos de carácter nacional e internacional con el exclusivo apoyo de empresas, sin generar gastos para la universidad".

Javier Ozollo: "Se puede acompañar el financiamiento del Estado nacional a la universidad. Básicamente hay acciones que son necesarias, que es todo lo que se refiere a transferencias al medio, ya sea en asesoramiento, transferencia tecnológica, de conocimientos en términos generales, que es habitual en la universidad en general y en la Universidad Nacional de Cuyo en particular. La UNCuyo transfiere conocimiento al sector público y al privado y en función de eso mejora también su perfil de financiamiento, básicamente a través de las cooperadoras de las distintas facultades o de la fundación de la UNCuyo. Para nosotros el sistema de arancelamiento, que ya se aplica porque por ejemplo el posgrado es totalmente arancelado, no tiene que avanzar sobre el grado, sino todo lo contrario, tenemos que hacer una universidad que sea cada vez más inclusiva. Que la universidad vuelva a ser la principal institución de desarrollo personal, económico y profesional de todos los habitantes, de quienes son más pobres y de los que tienen mejor pasar económico. Es fundante de la movilidad social ascendente y para eso se necesita la gratuidad. Por eso estamos en contra del arancelamiento de grado y creemos que hay otras formas mejores de financiar la universidad".

Planes de estudios y demanda laboral

Respecto de la actualización de la universidad se consultó a los candidatos sobre ¿qué planes de estudio se podrían actualizar para responder a la demanda laboral actual?, si hay planes de estudios obsoletos y si tenían en su plataforma la intención de implementar carreras más cortas.

Adriana García decanato de Ciencias Económicas (10).jpeg Adriana García es la apuesta del peronismo para recuperar el gobierno de la UNCuyo. Foto: Martín Pravata

Adriana García: "El ritmo vertiginoso y los cambios sociales, con requerimientos permanentes, las nuevas tecnologías, las inteligencias artificiales nos ponen en una situación de adecuación para los profesionales, los técnicos y los artistas formados en nuestra universidad, para que puedan responder a las necesidades de la sociedad. Más que hablar de planes obsoletos, hay que hablar de las dificultades que tenemos por el contralor que nos hace el ministerio, hoy el de Capital Humano, porque cada vez que hacemos un plan de estudio nuevo o una modificatoria a los planes, tenemos que pasar por el ministerio y eso lleva mucho tiempo. Hay estrategias para una adecuación, como son los posgrados que permiten la actualización de los graduados, o las microcredenciales, es decir certificaciones cortas que pueden reconocer competencias y habilidades".

Ismael Farrando: "Todos los planes de estudio deben revisarse y adaptarse a la demanda laboral, de manera periódica y sistemáticamente. Para ello es fundamental generar más y mejores lazos con los actores del sistema y generar un diálogo permanente con los docentes. Concretamente creemos que todos los planes de estudio deben contar con formación en IA y emprendedurismo".

Javier Ozollo: "Hay muchos planes de estudios que se pueden actualizar para responder a la demanda laboral, son decisiones que toman las facultades y que la universidad acompaña con políticas generales. Creemos que hay que impulsar una política de flexibilización curricular y pedagógica para que los tiempos se acorten y que el tiempo dedicado a la universidad sea más eficiente en la absorción de conocimiento. Todo lo que se refiere a la educación a distancia y a la Inteligencia Artificial es necesario incorporarlo para que la UNCuyo pase al siglo XXI y no se quede con planes de estudio del siglo XX, hay que actualizarlos y reformarlos y lo vamos a hacer respetando la expertiz de cada carrera".

Gabriel Fidel: "En este último tiempo la universidad ha modernizado más de 50 nuevos planes de estudio y ya se trabaja en llegar al centenar. Con esa base avanzaremos en programas innovadores que respondan a las nuevas dinámicas del mundo del trabajo actual. Se acortarán carreras, pero lo más importante es lograr que se agilicen tanto en el tiempo de cursado como también en herramientas que dinamicen el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La transformación curricular se ha iniciado y, de ahora en más, debe ser una práctica regular y frecuente. Para ello, sostendremos programas como el 'sinceramiento curricular', un proceso de transformación sin precedentes en la universidad.

Por otro lado, seguiremos fomentando las tecnicaturas, las carreras cortas que más crecen. A su vez, incentivaremos el desarrollo de títulos intermedios en las carreras más extensas.

Respecto a carreras o planes de estudio obsoletos, no hay evidencia de que eso exista. Lo que queda en obsolescencia son algunas prácticas, metodologías, herramientas y técnicas que se modificarán en los nuevos planes de estudio. Es clave reflexionar críticamente sobre la incorporación de nuevas tecnologías, en especial la IA, en el ejercicio profesional para formar en su uso responsable y eficiente. Por eso profundizaremos la guía de uso responsable de Inteligencia Artificial en la enseñanza, ya que somos la primera universidad del país que la tiene".

¿La UNCuyo tiene una estructura improductiva? ¿Hace falta un ajuste?

farrando-y-estrella-candidatos uncuyo Ismael Farrando es el radical que no aceptó la unidad que proponía la cúpula del partido y presentó su propia lista con Jimena Estrella. Foto: archivo

Ismael Farrando: "La pregunta clave no es si hace falta 'ajuste' en términos contables, sino reordenamiento inteligente: revisar organigramas, programas y dispositivos que no aportan valor, despapelizar procesos, simplificar trámites y liberar tiempo académico para enseñar, investigar y vincularse con la sociedad".

Javier Ozollo: "Lo que tiene una capa tectónica de una estructura improductiva es el Rectorado, eso no pasa en las facultades. De hecho, la cantidad de cargos de gestión se han aumentado en el Rectorado y no en las facultades. Y eso es lo que tenemos que cambiar fuertemente. Nosotros creemos que la oferta pedagógica de la UNCuyo, no solo en el grado sino en el pregrado, en los institutos tecnológicos universitarios es muy buena y no es improductiva. Lo que hay que hacer es ajustes en el presupuesto del Rectorado, que no tiene alumnos ni docentes, y tiene que transferir la mayor cantidad de dinero disponible para el funcionamiento de las unidades académicas, los colegios secundarios, los institutos tecnológicos y las áreas que hacen de un funcionamiento productivo y eficiente".

Gabriel Fidel: "No existen áreas improductivas en la UNCuyo y siempre es importante para una gestión optimizar el desempeño de su personal, de acuerdo con las demandas actuales, y transformar el capital humano en un motor de desarrollo estratégico. La propuesta es diseñar e implementar un programa integral que reordene y promocione al personal universitario. La idea es abandonar la visión tradicional puramente administrativa que en otros tiempos se denominaba 'recursos humanos' y migrar hacia un modelo de gestión por competencias, flexibilidad funcional y triple impacto (institucional, social y tecnológico).

Queremos identificar las dependencias con sobrecarga de tareas y áreas con capacidad ociosa que podrían absorber funciones de mayor valor agregado. Crear un sistema de movilidad interna que permita a las distintas facultades o secretarías postular proyectos.

Promoveremos la capacitación continua y la reconversión laboral para que el personal promocione, crezca y posea las herramientas que exige el siglo XXI. En esa línea, crearemos trayectos formativos obligatorios y optativos en incentivos al mérito y la formación, vinculando la capacitación con los concursos".

Adriana García: "La estructura orgánico-funcional de la universidad está colapsada y esto se observa en la excesiva burocracia y en la demora que tiene en la resolución de los problemas. Esto no significa que la solución esté en agrandar o achicar la estructura orgánico-funcional, sino que implica una evaluación profunda de cada una de sus áreas".

¿Cómo se podría mejorar la transparencia en la utilización del financiamiento nacional?

javier ozollo candidato uncuyo elecciones Javier Ozollo y Fernanda Bernabé conforman la fórmula que apoya el kirchnerismo mendocino. Foto: archivo

Javier Ozollo: "La universidad tiene herramientas de transparencia. Lo que pasa es que no han sido suficientemente utilizadas en el último tiempo. Básicamente tiene un portal de transparencia en donde todo ciudadano debería poder acceder a todas la decisiones económicas financieras que toma la facultad. Tiene que seguir manteniendo el sometimiento a las auditorías de la SIGEN de la Nación y continuar profundizando las auditorías que se hacen tanto de financiamiento como académicas. Todas la unidades académicas tienen esas auditorías internas, nosotros necesitamos saber en qué se gasta la plata, pero también necesitamos saber si se cumplen todos los requisitos pedagógicos y académicos para que un chico tenga su título de grado, o un profesional su título de posgrado. Todo eso está, sólo es necesario hacerlo cumplir y ponerlo al servicio de cualquiera que pueda auditar a la universidad. Pero las universidades nacionales son de las instituciones públicas más transparentes que hay, están auditadas permanentemente y tienen auditorías internas".

Gabriel Fidel: "La UNCuyo se mantiene como una de las instituciones más transparentes del país, ocupando el 6º lugar a nivel nacional entre más de 200 organismos públicos evaluados y posicionándose como la segunda entre universidades nacionales, según mediciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública (datos de 2025). El Portal de Transparencia cumple con los ítems de transparencia activa y proactiva, según la Ley 27.275. Además, siempre está -y así seguirá siendo- abierta a las auditorías que generen la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación".

Adriana García: "Nosotros apuntamos a optimizar ese portal de transparencia y de datos abiertos. Y por supuesto la necesidad de auditorías periódicas y anuales que pasen no solamente por el Rectorado sino por las unidades académicas. Después hay otras herramientas que tienen que ver con la digitalización de la gestión presupuestaria o la rendición de cuentas, o tener un acceso libre al tema estadístico que es muy importante. También quiero hacer alusión a algo que es más cualitativo y no financiero, a los procesos de autoevaluación y evaluación institucional. La UNCuyo ya va por su quinta autoevaluación y está esperando la evaluación externa, eso es muy valioso porque da cuenta de lo que está pasando en el interior de la universidad".

Ismael Farrando: "Para mejorar la transparencia, la UNCuyo puede combinar herramientas tecnológicas y políticas de gobierno abierto. Transparencia no es solo mostrar números: es explicar criterios, asumir errores a tiempo y rendir cuentas de cara a docentes, estudiantes, egresados, personal de apoyo y a la sociedad que financia la universidad pública".