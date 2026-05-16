El after de la cuarta marcha universitaria: volvieron a llenar las calles pero no movieron la posición oficial

marcha universitaria en mendoza La convocatoria a la cuarta marcha federal en Mendoza fue amplia y abarcó a distintos sectores.

Y sobre la ley del financiamiento universitario, que fue aprobada en el Congreso, vetada por el presidente y vuelta a ratificar por los legisladores, opinó: “Para mí es una ley que nació muerta porque vulnera el principio presupuestario”, afirmó.

Álvarez también se refirió al rol de las movilizaciones y su vínculo con la política. “El derecho a manifestarse está garantizado, pero las decisiones de política pública las toman los representantes elegidos democráticamente”, dijo en declaraciones radiales, y agregó que “los legisladores y el presidente se eligen en elecciones libres, no por la cantidad de personas que se movilizan”.

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas universitarias.jpg Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.

En la misma entrevista, Álvarez también puso en cuestión los criterios vigentes para distribuir los recursos universitarios. Señaló que el objetivo central del sistema es la formación de graduados, pero consideró que ese propósito se habría desvirtuado porque una parte del presupuesto, según su mirada, termina destinada al pago de salarios vinculados a estructuras políticas más que a la enseñanza.

En esa línea, concluyó con lo que definió como distorsiones derivadas de carreras con muy baja matrícula y varios docentes. Como ejemplo, enumeró casos de licenciaturas con uno o dos estudiantes, como Música con orientación en clarinete, Filosofía o Cultura y Lenguajes Artísticos, y sostuvo que redirigir fondos hacia áreas con mayor demanda, como Ingeniería, suele encontrar resistencias dentro de las propias universidades.

La opinión posterior a la marcha de los rectores sobre la situación financiera de las universidades

La rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, y el decano de la UTN Regional Mendoza, José Balacco, estuvieron en el programa Séptimo Día, de Canal 7, luego de la marcha y advirtieron que los salarios docentes se encuentran en niveles “indignos”.

Sánchez señaló que para recomponer los haberes sería necesario un aumento cercano al 50% y afirmó que docentes y no docentes continúan trabajando “en una actitud heroica” para sostener las funciones universitarias. Como ejemplo, indicó que un profesor titular con dedicación exclusiva percibe un salario básico de alrededor de $1.500.000, monto que sólo mejora tras varios años de antigüedad.

Embed - Los rectores de la UNCuyo y la UTN advierten sobre el impacto del desfinanciamiento

Balacco coincidió en que la situación salarial es el principal problema y agregó que que las carreras de ingeniería requieren fuerte inversión en equipamiento y laboratorios, por lo que el presupuesto desde la asunción de Milei les resulta insuficiente.

Ambos defendieron el rol inclusivo de la universidad pública y no arancelada, aunque reconocieron la necesidad de revisar y modernizar la oferta académica. Sánchez explicó que la UNCuyo avanza en la reducción de la duración de carreras a 4 años, la implementación de títulos intermedios y la revisión de unos 50 planes de estudio para adaptarlos a las demandas del mercado laboral y del sector productivo.

En la UTN, en tanto, Balacco destacó que todas las ingenierías ya cuentan con títulos intermedios y adelantó la creación de nuevas carreras, entre ellas Ingeniería en Telecomunicaciones e Ingeniería en Minería Sustentable, tan importante para la provincia en este contexto de boom minero.

Finalmente, ambos remarcaron que las universidades son auditadas por organismos nacionales y aseguraron que la información sobre el uso de los fondos públicos está disponible en los portales de transparencia institucional.

Los candidatos a rectores también opinaron

La UNCuyo mientras atraviesa el reclamo por mayor presupuesto pasa por una campaña política para las próximas elecciones al Rectorado que ocurrirán el 9 de junio. Los candidatos son 4: el actual vicerrector Gabriel Fidel, Javier Ozollo, Adriana García e Ismael Farrando. Los cuatro coinciden en la restricción presupuestaria desde que asumió el presidente Milei pero con distintos tintes.

Javier Ozollo aseguró que las movilizaciones van erosionando la gestión y la imagen presidencial

El candidato al rectorado de la UNCuyo Javier Ozollo evaluó la Cuarta Marcha Federal Universitaria como una convocatoria “muy exitosa” tanto en Mendoza como a nivel nacional y sostuvo que el respaldo social a la universidad pública “va en aumento”.

Según planteó, la movilización reflejó la defensa de lo que definió como “uno de los pactos fundantes de la Argentina moderna”: el rol de la universidad pública como herramienta de movilidad social y desarrollo. “Cada vez crece el apoyo de una sociedad que entiende que la universidad es indispensable para la equidad educativa y el progreso del país”, afirmó.

Consultado sobre el impacto de las marchas frente al gobierno nacional, Ozollo consideró que el mensaje fue “contundente” y aseguró que la participación crece pese a una tendencia general a la baja en la participación social.

javier ozollo candidato uncuyo elecciones Javier Ozollo y Fernanda Bernabé.

“Ninguna roca resiste el goteo permanente de una gota de agua”, graficó, al sostener que las movilizaciones “van erosionando la gestión y la imagen presidencial”.

En ese contexto, advirtió sobre renuncias de docentes universitarios, en particular en profesiones donde el ejercicio privado ofrece mejores ingresos. También mencionó casos en el Instituto Balseiro, donde, según indicó, investigadores repatriados a través del programa Raíces Federal estarían dejando el país nuevamente por los bajos salarios.

Ozollo cuestionó además la postura del oficialismo universitario, al que vinculó políticamente con el gobierno provincial y nacional. Consideró que falta una posición “más firme” para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y sostuvo que la conducción actual no ha sido lo suficientemente contundente en sus reclamos.

Gabriel Fidel aseguró que llevan 3 años sin actualización del presupuesto universitario

El vicerrector de la UNCuyo y candidato al rectorado por la lista Sumar Universidad, Gabriel Fidel, advirtió que las universidades nacionales llevan “tres años esperando la actualización de sus presupuestos” y cuestionó que no se aplique la ley de financiamiento universitario. Según su visión, la norma permitiría asegurar recursos “sin afectar las cuentas nacionales ni generar el déficit del que habla el Ejecutivo”.

El candidato oficialista defendió además los mecanismos de control sobre el uso de fondos públicos. “Está bien auditar. En la UNCuyo nos hemos sometido históricamente a auditorías y evaluaciones externas”, remarcó, y detalló que cerca del 90% del presupuesto universitario se destina al pago de salarios.

Gabriel Fidel.JPG El vicerrector y candidato al Rectorado, Gabriel Fidel.

Sobre la situación salarial, advirtió que docentes y no docentes acumulan una pérdida de poder adquisitivo de entre el 35% y el 45%.

Fidel también señaló que las becas estudiantiles quedaron desactualizadas y sostuvo que los montos actuales, alrededor de $35.000 mensuales, resultan insuficientes para estudiar sin trabajar. Finalmente, mencionó la situación del Hospital Universitario de la UNCuyo y criticó el tono del gobierno nacional hacia el sistema, al que calificó de “maltrato” político y discursivo hacia la comunidad académica.

Adriana García denunció que a la rectora Esther Sánchez le falta "voz" en el ámbito social y a nivel universitario

La candidata al rectorado de la UNCuyo Adriana García señaló que la movilización tuvo un cierre “trunco”. Relató que, tras llegar a Plaza Independencia, se entonó el Himno Nacional antes de que arribaran todas las columnas, en especial la estudianti, y que luego la concentración se dispersó sin un mensaje final de la actual conducción universitaria. “Nos faltó ese cierre con la palabra de la administración del gobierno universitario”, afirmó.

Respecto de la situación docente, indicó que no puede confirmar renuncias sin evidencia empírica, pero sí advirtió faltantes de profesores en distintas unidades académicas. Según explicó, hay cátedras que no logran cubrirse o quedan a cargo de jefes de trabajos prácticos, en parte por la falta de creación de cargos por parte del gobierno nacional. También remarcó que los bajos salarios obligan a docentes y no docentes a tener más de un empleo para subsistir.

adriana garcia candidata uncuyo elecciones La candidata Adriana García.

García, por supuesto, reclamó la aplicación de la ley de financiamiento universitario, que, según planteó, debería garantizar salarios y becas estudiantiles. En este último punto, alertó que sin esos apoyos muchos estudiantes no pueden sostener el transporte ni los costos básicos para cursar en el campus, y mencionó como déficit la falta de mayor presencia de carreras en el territorio.

Por último, criticó la postura del oficialismo encabezado por Sanchez y Fidel y sostuvo que le ha faltado “voz” en el ámbito social y en el Consejo Interuniversitario Nacional. En caso de llegar al rectorado, aseguró que buscará fortalecer la articulación con el sistema educativo, el sector socioproductivo y los debates estratégicos de la provincia, como agua, glaciares y minería.

El candidato Ismael Farrando no contestó las preguntas. Sin embargo, sí presentó una denuncia judicial que se suma a uno de las decenas que tiene el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El ex decano de la facultad de Derecho presentó en la Justicia Federal de Mendoza un amparo colectivo contra la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Farrando y Jimena Estrella, candidatos a rector y vice de la UNCuyo, denunciaron en el Juzgado Federal 2 a Manuel Adorni una "omisión inconstitucional al no haberse reestructurado las partidas presupuestarias necesarias para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario" aprobada por el Congreso Nacional.

farrando-y-estrella-candidatos uncuyo Jimena Estrella e Ismael Farrando.

El reclamo judicial de Ismael Farrando y Jimena Estrella en favor de docentes y no docentes de la UNCuyo sostiene que "la falta de actualización salarial afecta derechos fundamentales como la remuneración digna, la movilidad jubilatoria y el acceso a la salud".

Argumentaron que el Estado nacional posee la facultad legal de reasignar fondos y que la vía del amparo es el único recurso rápido para evitar un daño irreparable al sector educativo.

Finalmente, solicitaron al juez federal Pablo Quirós que le ordene a Manuel Adorni el "cumplimiento inmediato de las obligaciones financieras" para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales.

Según Farrando, y tomando como referencia el artículo 100 de la Constitución, el Jefe de Gabinete -Manuel Adorni, en este caso- "es el jefe de la administración y es responsable de la ejecución presupuestaria" por lo cual la demanda judicial está dirigida a su persona.

Demandar al Jefe de Gabinete es, para el candidato a rector de la UNCuyo Ismael Farrando -ex decano de la Facultad de Derecho de la UNCuyo- "la llave que puede destrabar este caso empantanado. Ahora, el juez podrá darle la orden de que subsane la omisión institucional porque está cometiendo incumplimiento de deberes de funcionario público y hasta desvío de poder".

Ismael Farrando dijo a Nihuil que "Manuel Adorni sabe que él debe reestructurar las partidas presupuestarias de las universidades pero hasta ahora no ha tenido voluntad política para hacerlo".

Las universidades, de no actualizarse el presupuesto, tendrán el presupuesto universitario más bajo desde el 2025

El Ministerio de Capital Humano, luego de la marcha, salió al cruce de las denuncias sobre un supuesto recorte al financiamiento de las universidades nacionales. El funcionario Álvarez rechazó la idea de que “el Gobierno desfinancia a las universidades” y presentó cifras sobre el costo por egresado en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) en comparación con el promedio del sistema.

Según esos números, si este año no se actualizan las partidas, el presupuesto universitario -estimado en $4,8 billones- quedaría en su nivel más bajo desde 2005 e implicaría una caída real del 18,4% frente a 2025 y del 42% respecto de 2023, al considerar la inflación.

Y con respecto a los hospitales universitarios, de acuerdo con la información oficial, durante el primer cuatrimestre del año se ejecutó apenas el 9,3% del presupuesto, que asciende a $114 mil millones. El nivel de gasto muestra así una subejecución superior a los 20 puntos porcentuales si se considera que ya transcurrió un tercio del año.

El propio gobierno explicó que la principal razón es que cerca del 70% de los fondos del área-unos $79.763 millones- todavía no fue asignado de manera específica a ninguna universidad.

Si se compara con años previos, el gasto del primer cuatrimestre refleja una caída real del 67,1% frente al mismo período de 2025 y del 86,4% respecto de 2023.