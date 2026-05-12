Tadeo García Zalazar tomó distancia de los "extremos" en medio de la marcha universitaria

tuit tadeo garcia zalazar universidades publicas El mensaje de Tadeo García Zalazar en la previa de la marcha universitaria.

El mensaje de Tadeo García Zalazar sobre las universidades

El posteo apareció en la previa de la marcha impulsada por estudiantes, docentes, investigadores y rectores para reclamar por el presupuesto universitario y advertir sobre el deterioro salarial y financiero de las casas de estudio.

Sin adherir a la marcha ni cuestionarla -aunque participó de la última manifestación y pidió que se amplíe el financiamiento-, García Zalazar se ubicó en una posición intermedia. “Defender la universidad pública no debería dividirnos. Debería convocarnos a una discusión seria, responsable y federal sobre cómo garantizar su sostenimiento, su calidad y su futuro”, sostuvo.

El ministro mendocino también planteó que el debate educativo debe centrarse primero en cómo se financia el sistema. “Desde Mendoza hemos planteado que antes de discutir reformas educativas (necesarias), el país necesita discutir el financiamiento educativo. Con reglas previsibles, criterios de equidad y mecanismos transparentes de inversión”, señaló.

La publicación incluyó además una frase que fue leída en clave política, en medio de la polarización nacional alrededor de las universidades y el ajuste presupuestario impulsado por Nación. “La educación pública necesita acuerdos duraderos, no miradas extremas ni discusiones superficiales”, expresó.

La marcha universitaria y el debate por el financiamiento

La movilización de este martes vuelve a poner en el centro de la discusión el financiamiento de las universidades nacionales. Rectores y gremios universitarios vienen advirtiendo desde hace meses sobre las dificultades para sostener el funcionamiento de las instituciones y el atraso salarial de docentes y no docentes.

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El gobierno nacional, en tanto, se mantiene sin aplicar la ley de financiamiento universitario, al tiempo que mantiene una fuerte disputa discursiva con sectores académicos y estudiantiles.

En ese contexto, el mensaje de Tadeo García Zalazar buscó diferenciarse de las posiciones más duras del oficialismo nacional, aunque sin romper con la línea de equilibrio político que mantiene el radicalismo mendocino frente a la gestión libertaria.

“La universidad pública argentina es parte del desarrollo del país, de la movilidad social ascendente y de la construcción de oportunidades. Cuidarla también implica animarnos a debatir cómo fortalecerla y sostenerla en el tiempo”, cerró el ministro.