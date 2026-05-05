La DGE confirmó que 10.000 adultos se anotaron para terminar la secundaria en Mendoza

DGE-Tadeo G Zalazar Tadeo García Zalazar, titular de la DGE, y los funcionarios Alfredo Vota (Educación nacional) y Mercedes Miguel (CABA).

Secundaria: el mundo del trabajo y la IA

La secundaria -explicó el titular de la DGE- "sigue siendo una herramienta de inserción laboral y de mejora de ingresos familiares a futuro".

Muchos chicos del secundario abandonan en los últimos años del ciclo "para buscar sustento económico familiar".

El programa de 100 escuelas innovadoras que también se aplica en Mendoza contempla, entre otros ejes, la innovación tecnológica vinculada a la mejora de los contenidos.

Y la incorporación de la Inteligencia Artificial es indispensable.

inteligencia artificial escuelas educacion Nuevas tecnologías en las escuelas.

Participan de la actividad de este martes, en el Centro de Congresos y Exposiciones, funcionarios locales y nacionales, como Alfredo Vota, Subsecretario de Políticas e Innovación Educativa de la Nación, y Mercedes Miguel, ministra de Educación de CABA; docentes, supervisores y directivos.

La DGE y la nutrición del lenguaje

- ¿Qué implica el programa de nutrición del lenguaje? -se le preguntó a Tadeo García Zalazar.

- Ese es un programa muy bueno que trabaja sobre todo con los padres de los chicos que están en salitas de 1, 2 y 3 años. Básicamente, lo que hace es orientar a los padres para que trabajen junto con los docentes en materiales de lectura, didácticos y audiovisuales que hacen que los chicos tengan lo que se llama una alfabetización temprana y que estén mejor predispuestos para el aprendizaje tanto de las letras, de los vocabularios y de los números.

- Este programa está dando muy buenos resultados: ya se empezó a implementar el año pasado en modo piloto en salitas de 2 y 3 años; este año se va a hacer en sala de 1 también.