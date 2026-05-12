Luis Caputo y Manuel Adorni agendaron una visita a Mendoza para inaugurar el parque solar El Quemado

Adorni y Caputo en Mendoza

El anuncio de la inauguración había sido anticipado por el gobernador Alfredo Cornejo durante la Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura mendocina, donde destacó el avance del proyecto como una señal de confianza para las inversiones privadas en sectores estratégicos.

Fuentes del Gobierno de Mendoza confirmaron la presencia del ministro de Economía de la Nación y del jefe de Gabinete en una actividad que buscará mostrar al parque solar como uno de los primeros casos concretos de aplicación del RIGI en el país. En un momento, también se especuló con la posibilidad de que llegara a la provincia el presidente Javier Milei, aunque se descartó de plano este martes.

Cornejo, Marín y Latorre en el parque solar El Quemado 1 El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, Horacio Marín (YPF), la ministra de Energía, Jimena Latorre, y el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti.

El proyecto apunta a fortalecer la generación de energía limpia y ampliar la capacidad energética regional en un contexto de crecimiento de la demanda industrial y minera en el oeste argentino.

Además del impacto energético, desde el Gobierno provincial remarcan que El Quemado funcionará como un caso testigo para futuras inversiones de gran escala, en momentos en que Mendoza busca posicionarse como un polo atractivo para proyectos vinculados a minería, energía e infraestructura.