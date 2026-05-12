La rectora de la UNCuyo, en plan de lucha: "En vez de cumplir la ley, baja más los aportes"

marcha universitaria Foto: Archivo Diario UNO

Y ya con la cuarta Marcha Federal Universitaria encima, se conoció una nueva decisión administrativa con un nuevo ajuste millonario a universidades, tanto para el área de educación como para obras.

“Es la primera vez en la historia que el Poder Ejecutivo no cumple con una ley aprobada en dos oportunidades por el Congreso que el Poder Judicial exige que cumpla”, aportó Sanchez en diálogo con radio Nihuil, y lamentó: “En lugar de recomponer la situación, lo que hace es bajar los aportes que debe cumplir necesariamente con las universidades”.

Este martes, en tanto, se conoció que el Ministerio de Capital Humano convocará a los rectores de todas las universidades públicas para analizar la situación.

Reclamo del “pueblo” por las universidades

“En la marcha tenemos la oportunidad de que el pueblo sea el que se manifieste porque si no pueden oír ni al Poder Legislativo ni al Poder Judicial, entonces que sea el pueblo el que les dé el mensaje”, aseguró la rectora de la UNCuyo, que dejará su cargo este año, tras confirmarse que no irá por la reelección.

Marcha universitaria en la plaza Independencia.jpg

La UNCuyo, sin fondos para cumplir como corresponde

“Las universidades no tienen los fondos necesarios para cumplir con todas funciones como corresponden”, explicó Esther Sanchez sobre la situación que atraviesan las instituciones públicas de todo el país. La UNCuyo cumple con la función académica - las aulas y laboratorios están abiertos, se toman los exámenes, hay graduaciones-, pero “todo lo que tiene que ver con investigación se ha mantenido –apenas- con importes bajísimos”.

Otra de las funciones de la UNCuyo que se ha visto afectada por el recorte de Javier Milei es la social: “No hemos podido realizar en el territorio una serie de proyectos que teníamos para ir trabajando desde el punto de vista social”.

El hospital de la UNCuyo, sin partidas de Nación

Uno de los mayores reclamos de las universidades que cuentan con hospital –que son 4 en el país- es la falta de partidas para su funcionamiento. “Estamos manteniendo el hospital universitario desde nuestro presupuesto”, señaló Sanchez.

“No hemos recibido la partida que corresponde ni tampoco una partida específica”, dijo y explicó cuál es la falta: “Dentro del presupuesto universitario está la ‘función salud’, que asegura los fondos necesarios para que funcione el hospital. De eso no hemos recibido ni siquiera las cuotas mensuales que corresponden”.

Tampoco, claro, nada de la partida específica del Presupuesto 2026 destinada a hospitales universitarios que debió enviar Capital Humano y que generó un conflicto con la UBA. De esos fondos, se reclaman unos $80.000 millones.

marcha universitaria recorrido

La situación es compleja en Mendoza. La UNCuyo asegura que, por ahora, el hospital universitario está en funcionamiento con el presupuesto que hay, pero no se sabe hasta cuándo podrá seguir manteniéndose así. “Nosotros pagamos el personal y todo lo que tiene que ver con los gastos de servicios básicos. Con la excepción de los que tienen que ver con limpieza y tratamiento de los recibos. Pero el resto nos hacemos cargo en la universidad”, explicó Sanchez.

El recorrido de la Marcha Universitaria por la UNCuyo

La concentración será a las 15, en el ingreso al campus de la UNCUYO. La columna recorrerá Carlos Lencinas, doblará al sur por Padre Contreras, continuará por avenida del Libertador y seguirá por Emilio Civit hasta cruzar Belgrano. Desde allí tomará Sarmiento hasta llegar a Plaza Independencia.

A diferencia de ediciones anteriores, esta vez no está previsto un acto final. En el último, la rectora e la UNCuyo Esther Sanchez fue recibida con una intensa silbatina y cánticos en su contra cuando intentó tomar la palabra.