La UNCuyo selló la unidad oficialista y Gabriel Fidel será candidato a rector

esther sanchez uncuyo Esther Sánchez no buscará la reelección en la UNCuyo. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El comunicado de Esther Sánchez, tras bajarse de las elecciones en la UNCuyo

Sánchez aseguró que durante su gestión impulsó una reforma académica que incluyó la actualización de 50 planes de estudio -22 de ellos en 2025-, lo que fue presentado como el proceso de modernización curricular más amplio en la historia de la casa de estudios.

Entre los cambios se destacan nuevas modalidades de cursado, incorporación de títulos intermedios y la creación de carreras vinculadas a áreas de alta demanda, como desarrollo de software y ciencia de datos.

También se registraron modificaciones en distintas unidades académicas, como las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Aplicadas a la Industria y Ciencias Médicas, donde se actualizaron contenidos y se avanzó en procesos de acreditación. En paralelo, el Instituto Tecnológico Universitario (ITU) amplió su oferta con nuevas tecnicaturas.

marcha universidad publica uncuyo Esther Sánchez hizo hincapié en que su gestión en la UNCuyo estuvo marcada por restricciones presupuestarias.

En el plano institucional, la gestión destacó la implementación de un portal de transparencia -activo desde 2023- que posicionó a la UNCuyo entre las instituciones públicas con mejor acceso a la información, según evaluaciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

El anuncio de Sánchez se da en medio de lo que desde el rectorado califican como uno de los momentos más complejos para la universidad pública, con reclamos por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes y cuestionamientos a la política de financiamiento nacional.