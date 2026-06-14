Bungee jumping: quién era la mujer que arrojaron al vacío y se olvidaron de la cuerda que debía sujetarla

María Eduarda Freites 2 María Eduarda Freites era aficionada a la actividad física y los desafíos extremos.

Tal como mostraba en sus redes sociales, Rodrigues de Freitas era aficionada a los deportes y la actividad física. Además, según informó el medio brasileño O Globo, compartía con frecuencia momentos de su vida cotidiana e imágenes relacionadas con la naturaleza y el bienestar.

Horas antes del trágico desenlace, la joven había publicado una historia en Instagram en donde mostró la vista desde el puente del cual la arrojaron y, a modo de profética broma, escribió: “¿Quién fue la loca que me dejó saltar de un puente?“.

El sábado por la mañana incluso publicó en sus redes una imagen de las pulseras de identificación que se colocan una vez reservada la actividad del salto y fotos de algunos de los representantes de la empresa responsable de bungee jumping con el equipo colocado. Luego del fallecimiento, su perfil de la red social fue eliminado.

Embed - Tragedia en Brasil: una joven murió al saltar desde un puente sin las cuerdas de seguridad

Bungee jumping: actividad extrema

El "rope jump" o "bungee" es una práctica extrema que consiste en saltar desde grandes alturas sujeto a cuerdas de seguridad. El trágico accidente ocurrió en Ponte do Esqueleto, un puente abandonado ubicado en la ciudad de Limeira, en el estado de São Paulo.

Una de las personas detenidas es un bombero civil de 32 años, señalado como el líder del grupo. También fueron arrestados dos hombres de 42 y 27 años. Están acusados del delito de homicidio con dolo eventual.

Además, dos de los investigados intentaron escapar tras el accidente pero fueron capturados poco después. Los otros tres recuperaron la libertad tras declarar ante la Justicia.

Las autoridades brasileñas intentan determinar las responsabilidades de los organizadores y esclarecer cómo se llegó a semejante negligencia en una actividad de alto riesgo.

Tras la caída, intervinieron bomberos y personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) pero solo pudieron constatar la muerte de la joven.