Insólita y ejemplar sanción en el fútbol de Brasil contra defensor del Inter que fracturó a su rival

Gabriel Pec salió lesionado, pero todavía no conocía la gravedad de su lesión.

Los detalles de la jugada, la lesión y el fallo disciplinario del Tribunal de Brasil

La expulsión del zaguero se produjo por usar fuerza desmedida durante la disputa del balón. Aunque en un principio el atacante del Cruzeiro se retiró del campo con una herida cortante, las evaluaciones médicas posteriores revelaron una lesión de mayor gravedad: una fractura en la tibia izquierda que requirió una intervención quirúrgica.

Ante la magnitud del daño provocado, el órgano disciplinario entendió que el castigo estándar para estas faltas - que oscila entre una y seis fechas de suspensión - resultaba escaso.

Por este motivo, se dictaminó que el futbolista del conjunto gaúcho permanezca marginado de las canchas hasta que Pec reciba el alta para ejercitarse con normalidad, estableciendo un tope fijado en 180 días.

El dictamen incluye de forma paralela una suspensión formal de seis encuentros. De todos modos, esta medida impuesta por la Sexta Comisión Disciplinaria no es definitiva, ya que tanto el defensor como el Internacional de Porto Alegre conservan la posibilidad de presentar un recurso de apelación.

Víctor Gabriel pidió disculpas tras lesionar a su colega.

El defensor pidió disculpas frente al tribunal

Durante el desarrollo de la audiencia, Víctor Gabriel aseguró entre lágrimas que jamás tuvo la intencionalidad de causar un daño a su rival. Frente a los integrantes del tribunal, el zaguero expresó: "No tuve ninguna intención de lastimarlo. Paso noches en vela rezando por él".

Pido perdón de todo corazón a toda la gente del Cruzeiro. Pido perdón de todo corazón a toda la gente del Cruzeiro.

En cuanto a los plazos previstos para el regreso del delantero lesionado, las estimaciones del cuerpo médico señalan que Gabriel Pec podría retornar a las prácticas en un período de entre tres y cuatro meses. Dicho pronóstico se mantendrá sujeto a que el proceso de rehabilitación y la evolución del cuadro del jugador del Cruzeiro resulten favorables.

Finalmente, la pérdida de Víctor Gabriel significa una baja sensible para el armado táctico del Internacional de Porto Alegre, al tratarse de uno de sus futbolistas titulares. La inhabilitación del defensor se produce en un contexto deportivo adverso para la institución, que se encuentra posicionada en la zona baja del Campeonato Brasileño y arrastra una racha de cuatro derrotas seguidas.