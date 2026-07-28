Cuánto vale el Flaco López: la oferta millonaria que recibió el Palmeiras por el delantero de la Selección

En el palmarés del Flaco López hay 6 títulos oficiales ya que ganó 3 veces el Paulista, 2 el Brasileiraro y una la Supercopa de Brasil.

Los goles del Flaco López se cotizan en millones

El Flaco, de 25 años, acumuló 22 goles en 59 partidos con la camiseta del Granate y en su actual club suma 71 tantos en 214 encuentros.

En 2026, antes de viajar al Mundial con la Selección, López aportó 14 goles y 10 asistencias en 35 encuentros oficiales.

Según Transfermarkt el pase del atacante está valuado en 25 millones de euros.