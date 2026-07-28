Cuánto vale el Flaco López: la oferta millonaria que recibió el Palmeiras por el delantero de la Selección

José Manuel López, integrante de la Selección argentina en el Mundial 2026, podría ser transferido al fútbol europeo ante una oferta millonaria que recibió el Palmeiras de Brasil, club dueño de su pase.
José Manuel López, integrante de la Selección argentina en el Mundial 2026, podría ser transferido al fútbol europeo ante una oferta millonaria que recibió el Palmeiras
José Manuel López, integrante de la Selección argentina en el Mundial 2026, podría ser transferido al fútbol europeo ante una oferta millonaria que recibió el Palmeiras de Brasil, club dueño de su pase.
Reincorporado a los entrenamiento del equipo paulista, el Flaco López está en la mira del Spartak de Moscú equipo que estaría dispuesto a pagar unos 25 millones de euros para quedarse con el ex Lanús.
El ofrecimiento también incluye un contrato millonario para el delantero que tiene un vínculo vigente firmado hasta fines del 2029 con el Palmeiras club que lo compró en 2022 a cambio de 7 millones de dólares por el 70% del pase.
En el palmarés del Flaco López hay 6 títulos oficiales ya que ganó 3 veces el Paulista, 2 el Brasileiraro y una la Supercopa de Brasil.
El Flaco, de 25 años, acumuló 22 goles en 59 partidos con la camiseta del Granate y en su actual club suma 71 tantos en 214 encuentros.
En 2026, antes de viajar al Mundial con la Selección, López aportó 14 goles y 10 asistencias en 35 encuentros oficiales.
Según Transfermarkt el pase del atacante está valuado en 25 millones de euros.