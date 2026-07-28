Huracán de San Rafael presentó como refuerzo a Leonel Vangioni, ex River y Selección argentina

"Bienvenido al Globo, Piri. Es un orgullo que hoy elijas vestir nuestros colores", expresaron la redes del club para anunciar el arribo del futbolista de 39 años quien recibió la ovación de los hinchas antes del clásico ante Pedal.

La trayectoria de Leonel Vangioni

Newell's Old Boys 2006-12

River Plate 2013-16

Milan (Italia) 2016-17

Monterrey (México) 2017-20

Libertad (Paraguay) 2020-21

Newell's Old Boys 2022-24

Quilmes 2025

Riberas del Paraná 2026

Huracán de San Rafael 2026

Selección argentina: integró la Sub 20 y jugó 3 partidos en la mayor entre 2009 y 2014.

En 2025 estuvo retirado y disputó la Kings League World Cup representando a Argentina.

Ganó 6 títulos con River, 3 en Monterrey, uno en Milán y otro en Libertad.