Huracán de San Rafael presentó como refuerzo a Leonel Vangioni, ex River y Selección argentina

Huracán de San Rafael presentó oficialmente a Leonel Vangioni, ex jugador de River y la Selección argentina, como nuevo refuerzo en vistas del próximo Torneo Regional Amateur.
Huracán de San Rafael presentó oficialmente a Leonel Vangioni, ex jugador de River y la Selección argentina, como nuevo refuerzo en vistas del próximo Torneo Regional Amateur.
Huracán de San Rafael presentó oficialmente a Leonel Vangioni, ex jugador de River y la Selección argentina, como nuevo refuerzo en vistas del próximo Torneo Regional Amateur.
"Hay camisetas que pesan por su historia. Hay jugadores que engrandecen esa historia. Leonel “Piri” Vangioni es oficialmente el primer refuerzo de Huracán de San Rafael para el Torneo Regional Amateur", indicó la publicación del club.
"Con una trayectoria de primer nivel, llega para aportar toda su experiencia a un club que sueña en grande y que sigue escribiendo su propia historia", agregó el Globo sanrafaelino acompañando las primeras imágenes del experimentado futbolista con su nueva camiseta.
"Bienvenido al Globo, Piri. Es un orgullo que hoy elijas vestir nuestros colores", expresaron la redes del club para anunciar el arribo del futbolista de 39 años quien recibió la ovación de los hinchas antes del clásico ante Pedal.
Selección argentina: integró la Sub 20 y jugó 3 partidos en la mayor entre 2009 y 2014.
En 2025 estuvo retirado y disputó la Kings League World Cup representando a Argentina.
Ganó 6 títulos con River, 3 en Monterrey, uno en Milán y otro en Libertad.