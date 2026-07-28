Inicio Ovación Fútbol Huracán de San Rafael
Mercado de pases

Huracán de San Rafael presentó como refuerzo a Leonel Vangioni, ex River y Selección argentina

Huracán de San Rafael presentó oficialmente a Leonel Vangioni, ex jugador de River y la Selección argentina, como nuevo refuerzo en vistas del próximo Torneo Regional Amateur.

Por UNO
Vangioni fue presentado en el Sur.

Vangioni fue presentado en el Sur.

Huracán de San Rafael presentó oficialmente a Leonel Vangioni, ex jugador de River y la Selección argentina, como nuevo refuerzo en vistas del próximo Torneo Regional Amateur.

"Hay camisetas que pesan por su historia. Hay jugadores que engrandecen esa historia. Leonel “Piri” Vangioni es oficialmente el primer refuerzo de Huracán de San Rafael para el Torneo Regional Amateur", indicó la publicación del club.

Leonel Vangioni se sumó a Huracán de San Rafael.

Leonel Vangioni se sumó a Huracán de San Rafael.

"Con una trayectoria de primer nivel, llega para aportar toda su experiencia a un club que sueña en grande y que sigue escribiendo su propia historia", agregó el Globo sanrafaelino acompañando las primeras imágenes del experimentado futbolista con su nueva camiseta.

"Bienvenido al Globo, Piri. Es un orgullo que hoy elijas vestir nuestros colores", expresaron la redes del club para anunciar el arribo del futbolista de 39 años quien recibió la ovación de los hinchas antes del clásico ante Pedal.

La trayectoria de Leonel Vangioni

  • Newell's Old Boys 2006-12
  • River Plate 2013-16
  • Milan (Italia) 2016-17
  • Monterrey (México) 2017-20
  • Libertad (Paraguay) 2020-21
  • Newell's Old Boys 2022-24
  • Quilmes 2025
  • Riberas del Paraná 2026
  • Huracán de San Rafael 2026

Selección argentina: integró la Sub 20 y jugó 3 partidos en la mayor entre 2009 y 2014.

En 2025 estuvo retirado y disputó la Kings League World Cup representando a Argentina.

Ganó 6 títulos con River, 3 en Monterrey, uno en Milán y otro en Libertad.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas