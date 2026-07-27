Gimnasia y Esgrima visita a San Lorenzo por la segunda fecha del Clausura: hora, TV y probables formaciones

El encuentro entre el Lobo y el Ciclón comenzará a las 19, será dirigido por Fernando Echenique y televisado por ESPN Premium.

Gimnasia y Esgrima se instaló en Buenos Aires a la espera del partido con San Lorenzo.

El Lobo padeció la lesión de Franco Saavedra, pero como contracara llega entonado por el triunfo ante Central Córdoba y sabe que tiene una oportunidad de sumar ante un rival que atraviesa una profunda crisis institucional y también deportiva con la reciente eliminación de la Copa Argentina y la caída en el debut frente a Lanús.