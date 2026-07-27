Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima visita a San Lorenzo por la segunda fecha del Clausura: hora, TV y probables formaciones

Gimnasia y Esgrima visitará a San Lorenzo en uno de los partidos que componen la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Gimnasia visita a San Lorenzo.

Gimnasia visita a San Lorenzo.

Gimnasia y Esgrima visitará este martes a San Lorenzo en uno de los partidos que componen la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro entre el Lobo y el Ciclón comenzará a las 19, será dirigido por Fernando Echenique y televisado por ESPN Premium.

Gimnasia y Esgrima se instaló en Buenos Aires a la espera del partido con San Lorenzo.

Gimnasia y Esgrima se instaló en Buenos Aires a la espera del partido con San Lorenzo.

El Lobo padeció la lesión de Franco Saavedra, pero como contracara llega entonado por el triunfo ante Central Córdoba y sabe que tiene una oportunidad de sumar ante un rival que atraviesa una profunda crisis institucional y también deportiva con la reciente eliminación de la Copa Argentina y la caída en el debut frente a Lanús.

Darío Franco realizaría un solo cambio en el once inicial de Gimnasia y Esgrima y sería el ingreso de Julián Ceballos por Blas Armoa, mientras que Pipo Gorosito espera la evolución de algunos lesionados como el mendocino Gonzalo Abrego, descartado por un desgarro.

El historial entre ambos equipos favorece a San Lorenzo con 3 triunfos, un empate y dos victorias de Gimnasia y Esgrima, la última en en el Nacional de 1971 y por 5 a 2. En el Apertura jugaron en el Parque y ganó el Ciclón 1 a 0 con gol de Diego Herazo, uno de los que está en duda por lesión.

Probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Esteban Fernández, Ignacio Sabatini; Facundo Lencioni, Julián Ceballos y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

  • Estadio: Estadio Pedro Bidegain
  • Hora: 19:00 hs.
  • Árbitro: Fernando Echenique.
  • VAR: José Carreras.
  • TV: ESPN Premium

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas