Papelón en la selección de Italia: Andrea Pirlo fue vetado como DT y Paolo Maldini pegó el portazo

Pirlo había aceptado y parecía inminente su anuncio. Sin embargo, el propio presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, frenó las negociaciones debido a las polémicas vínculos comerciales de Pirlo con la casa de apuestas rusa Fonbet.

Por qué en Italia no quieren a Pirlo como DT

Pese a la guerra en Ucrania, Pirlo defendió su rol como embajador global de la compañía rusa, pero las objeciones políticas y internas fueron insuperables y el propio Pirlo anunció que ya no era candidato.

Pirlo fue vetado.

En medio de esta situación Maldini y Leonardo sintieron que no contaban con el respaldo necesario de la federación para llevar adelante su visión y tras intentar otras alternativas (como Thiago Motta), optaron por comunicaron directamente su reuncia a Malagò.

El presidente de la Lega Serie A, Ezio Simonelli, lamentó las salidas diciendo: “No me sorprende, estaba en el aire. Maldini era una gran elección”.

Por estas horas Malagò tiene el control directo de la búsqueda del nuevo DT y los nombres que suenan con más fuerza son Roberto Mancini (su favorito) y Antonio Conte.

Lo cierto es que el inicio de lo que debía ser el inicio de una nueva era duró menos de 3 semanas y generó la renuncia de dos figuras históricas. Una situación delicada y el futuro de una de las selecciones más importantes del fútbol mundial sigue siendo incierto.