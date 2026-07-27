Papelón en la selección de Italia: Andrea Pirlo fue vetado como DT y Paolo Maldini pegó el portazo

En un verdadero terremoto para la selección de Italia, Paolo Maldini y Leonardo han presentado su renuncia a sus cargos en la Federación Italiana (FIGC) este lunes, apenas 16 días después de su nombramiento oficial.
En un verdadero terremoto para la selección de Italia, Paolo Maldini y Leonardo han presentado su renuncia a sus cargos en la Federación Italiana (FIGC) este lunes, apenas 16 días después de su nombramiento oficial.
Maldini, una leyenda del fútbol de su país, había sido designado como director técnico y presidente del denominado Club Italia, con el brasileño Leonardo como su asesor principal. Su llegada generó gran ilusión: se buscaba un proyecto a largo plazo (8-10 años) para reconstruir a la Nazionale tras los recientes fracasos en las eliminatorias mundialistas ya que no se clasifica desde Brasil 2014.
Sin embargo, tras los rechazos de Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, Maldini y Leonardo apostaron fuerte con la designación de Andrea Pirlo, gran amigo y ex compañero en el Milan, como nuevo seleccionador.
Pirlo había aceptado y parecía inminente su anuncio. Sin embargo, el propio presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, frenó las negociaciones debido a las polémicas vínculos comerciales de Pirlo con la casa de apuestas rusa Fonbet.
Pese a la guerra en Ucrania, Pirlo defendió su rol como embajador global de la compañía rusa, pero las objeciones políticas y internas fueron insuperables y el propio Pirlo anunció que ya no era candidato.
En medio de esta situación Maldini y Leonardo sintieron que no contaban con el respaldo necesario de la federación para llevar adelante su visión y tras intentar otras alternativas (como Thiago Motta), optaron por comunicaron directamente su reuncia a Malagò.
El presidente de la Lega Serie A, Ezio Simonelli, lamentó las salidas diciendo: “No me sorprende, estaba en el aire. Maldini era una gran elección”.
Por estas horas Malagò tiene el control directo de la búsqueda del nuevo DT y los nombres que suenan con más fuerza son Roberto Mancini (su favorito) y Antonio Conte.
Lo cierto es que el inicio de lo que debía ser el inicio de una nueva era duró menos de 3 semanas y generó la renuncia de dos figuras históricas. Una situación delicada y el futuro de una de las selecciones más importantes del fútbol mundial sigue siendo incierto.