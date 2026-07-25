Netflix: el thriller de acción francés y de 6 capítulos que arrasa a nivel mundial

Dirigida por Julien Leclercq, la miniserie está compuesta por apenas 6 capítulos y combina drama, crímenes y un ritmo frenético. La trama sigue a una unidad de élite que enfrenta misiones de alto riesgo, mientras sus integrantes también deben lidiar con conflictos personales que ponen a prueba su fortaleza dentro y fuera del campo de batalla.

Con persecuciones, explosiones y escenas de gran intensidad, GIGN: Unidad de élite apuesta por un relato crudo y realista que mantiene la tensión de principio a fin. Su corta duración y su ritmo acelerado la convierten en una de las opciones más recomendadas para quienes buscan un thriller atrapante dentro del catálogo de Netflix.