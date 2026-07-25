Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Netflix: el thriller de acción francés y de 6 capítulos que arrasa a nivel mundial

Con persecuciones intensas y un relato crudo, se posiciona como una de las nuevas series de thriller recomendadas en Netflix

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es un thriller de acción que recién llega a Netflix y es furor mundial.

Es un thriller de acción que recién llega a Netflix y es furor mundial.

Netflix continúa ampliando su catálogo de series y películas con producciones europeas de gran impacto. Entre sus estrenos más recientes se encuentra GIGN: Unidad de élite, un thriller francés que llegó a la plataforma el 22 de junio de 2026 y rápidamente comenzó a captar la atención de los amantes de las historias cargadas de tensión, acción y operaciones policiales.

Dirigida por Julien Leclercq, la miniserie está compuesta por apenas 6 capítulos y combina drama, crímenes y un ritmo frenético. La trama sigue a una unidad de élite que enfrenta misiones de alto riesgo, mientras sus integrantes también deben lidiar con conflictos personales que ponen a prueba su fortaleza dentro y fuera del campo de batalla.

Con persecuciones, explosiones y escenas de gran intensidad, GIGN: Unidad de élite apuesta por un relato crudo y realista que mantiene la tensión de principio a fin. Su corta duración y su ritmo acelerado la convierten en una de las opciones más recomendadas para quienes buscan un thriller atrapante dentro del catálogo de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie GIGN: Unidad de élite

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie GIGN: Unidad de élite versa: "David le prometió a su esposa que dejaría el trabajo. Pero cuando su unidad de élite sufre un ataque, ¿pondrá el deber- y los secretos del pasado- por encima de su familia?".

Tras un ataque sin precedentes contra su unidad, un agente de alto rango a punto de retirarse lidera una peligrosa misión que le obliga a enfrentarse a su pasado.

Netflix: tráiler de la serie GIGN: Unidad de élite

Reparto de GIGN: Unidad de élite, serie de Netflix

  • Tomer Sisley
  • Guillaume Gouix
  • Tristan Zanchi
  • Thierry Neuvic
  • Judith El Zein
  • Grégori Derangére
  • Kevin Azais
  • Marley Duboscq
  • Nelly Lawson
  • Leanna Chea

Dónde ver la serie GIGN: Unidad de élite, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie GIGN: Unidad de élite se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie GIGN: Unidad de élite se puede ver en Netflix.
  • España: la serie GIGN: Unidad de élite se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix: Estrenó la miniserie francesa "GIGN: Unidad de élite" el 22 de junio de 2026.
  • Sinopsis: Un agente de élite enfrenta misiones de alto riesgo y secretos del pasado tras un ataque a su unidad.
  • Formato: La producción consta de 6 capítulos y se caracteriza por su ritmo frenético y crudo realismo.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar