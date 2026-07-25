Netflix continúa ampliando su catálogo de series y películas con producciones europeas de gran impacto. Entre sus estrenos más recientes se encuentra GIGN: Unidad de élite, un thriller francés que llegó a la plataforma el 22 de junio de 2026 y rápidamente comenzó a captar la atención de los amantes de las historias cargadas de tensión, acción y operaciones policiales.
Netflix: el thriller de acción francés y de 6 capítulos que arrasa a nivel mundial
Con persecuciones intensas y un relato crudo, se posiciona como una de las nuevas series de thriller recomendadas en Netflix
Dirigida por Julien Leclercq, la miniserie está compuesta por apenas 6 capítulos y combina drama, crímenes y un ritmo frenético. La trama sigue a una unidad de élite que enfrenta misiones de alto riesgo, mientras sus integrantes también deben lidiar con conflictos personales que ponen a prueba su fortaleza dentro y fuera del campo de batalla.
Con persecuciones, explosiones y escenas de gran intensidad, GIGN: Unidad de élite apuesta por un relato crudo y realista que mantiene la tensión de principio a fin. Su corta duración y su ritmo acelerado la convierten en una de las opciones más recomendadas para quienes buscan un thriller atrapante dentro del catálogo de Netflix.
Netflix: de qué trata la serie GIGN: Unidad de élite
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie GIGN: Unidad de élite versa: "David le prometió a su esposa que dejaría el trabajo. Pero cuando su unidad de élite sufre un ataque, ¿pondrá el deber- y los secretos del pasado- por encima de su familia?".
Tras un ataque sin precedentes contra su unidad, un agente de alto rango a punto de retirarse lidera una peligrosa misión que le obliga a enfrentarse a su pasado.
Netflix: tráiler de la serie GIGN: Unidad de élite
Reparto de GIGN: Unidad de élite, serie de Netflix
- Tomer Sisley
- Guillaume Gouix
- Tristan Zanchi
- Thierry Neuvic
- Judith El Zein
- Grégori Derangére
- Kevin Azais
- Marley Duboscq
- Nelly Lawson
- Leanna Chea
Dónde ver la serie GIGN: Unidad de élite, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie GIGN: Unidad de élite se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie GIGN: Unidad de élite se puede ver en Netflix.
- España: la serie GIGN: Unidad de élite se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: Estrenó la miniserie francesa "GIGN: Unidad de élite" el 22 de junio de 2026.
- Sinopsis: Un agente de élite enfrenta misiones de alto riesgo y secretos del pasado tras un ataque a su unidad.
- Formato: La producción consta de 6 capítulos y se caracteriza por su ritmo frenético y crudo realismo.