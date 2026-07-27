Atentos Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima: se conocieron los árbitros de la segunda fecha

Luego del empate de Independiente Rivadavia ante Atlético Tucumán, y del gran triunfo de Gimnasia y Esgrima sobre Central Córdoba de Santiago del Estero, ambos equipos se preparan para dar comienzo a la fecha 2 del Torneo Clausura.
Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima ya conocen a las autoridades de sus respectivos encuentros ante Huracán y San Lorenzo
Luego del empate de Independiente Rivadavia ante Atlético Tucumán, y del gran triunfo de Gimnasia y Esgrima sobre Central Córdoba de Santiago del Estero, ambos equipos se preparan para dar comienzo a la fecha 2 del Torneo Clausura.
La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer a los árbitros que impartirán justicia en los compromisos de la segunda jornada del certamen local.
Para el encuentro que Independiente Rivadavia jugará en el Bautista Gargantini ante Huracán de Parque Patricios, la autoridad del partido será Pablo Dóvalo, en tanto que en el VAR estará Daniel Zamora. A partir de las 19 del jueves, la Lepra buscará comenzar a sumar de a tres en el Torneo Clausura.
Por su parte, el Lobo visitará a San Lorenzo en el Estadio Pedro Bidegain este martes desde las 19. Para dicho compromiso, el árbitro principal asignado es Fernando Echenique. En el VAR estará José Carreras. Gimnasia y Esgrima intentará traerse puntos en su expedición por Buenos Aires para seguir nutriendo un colchón de puntos que le permita quedarse en Primera División.
Martes 28 de julio
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Lucio Méndez
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: José Carreras
AVAR: Lucas Pardo
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Lucas Cavallero
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Lucas Germanotta
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
VAR: Yamil Possi
AVAR: Carla López
Miércoles 29 de julio
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Wenceslao Meneses
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Iván Aliende
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Ernesto Callegari
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Germán Delfino
AVAR: Salomé Di Iorio
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Jorge Etem
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Mauro Ramos Errasti
Jueves 30 de julio
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Matías Billone
VAR: Daniel Zamora
AVAR: Gastón Suárez
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Franco Acita
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: César Ceballo
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Julio Fernández
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Brian Ferreyra
AVAR: Iván Núñez
Miércoles 5 de agosto
Árbitros a designar
Árbitros a designar
Jueves 6 de agosto
Árbitros a designar