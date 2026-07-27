Atentos Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima: se conocieron los árbitros de la segunda fecha

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer a los árbitros que impartirán justicia en los compromisos de la segunda jornada del certamen local.

La Lepra buscará sumar de a tres ante Huracán.

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima ya conocen los árbitros para sus respectivos partidos por la segunda fecha del Torneo Clausura

Para el encuentro que Independiente Rivadavia jugará en el Bautista Gargantini ante Huracán de Parque Patricios, la autoridad del partido será Pablo Dóvalo, en tanto que en el VAR estará Daniel Zamora. A partir de las 19 del jueves, la Lepra buscará comenzar a sumar de a tres en el Torneo Clausura.