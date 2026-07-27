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Atentos Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima: se conocieron los árbitros de la segunda fecha

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima ya conocen a las autoridades de sus respectivos encuentros ante Huracán y San Lorenzo

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima ya conocen a los árbitros de sus respectivos encuentros por la fecha 2 del Clausura.

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima ya conocen a los árbitros de sus respectivos encuentros por la fecha 2 del Clausura.

Luego del empate de Independiente Rivadavia ante Atlético Tucumán, y del gran triunfo de Gimnasia y Esgrima sobre Central Córdoba de Santiago del Estero, ambos equipos se preparan para dar comienzo a la fecha 2 del Torneo Clausura.

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer a los árbitros que impartirán justicia en los compromisos de la segunda jornada del certamen local.

La Lepra buscar&aacute; sumar de a tres ante Hurac&aacute;n.

La Lepra buscará sumar de a tres ante Huracán.

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima ya conocen los árbitros para sus respectivos partidos por la segunda fecha del Torneo Clausura

Para el encuentro que Independiente Rivadavia jugará en el Bautista Gargantini ante Huracán de Parque Patricios, la autoridad del partido será Pablo Dóvalo, en tanto que en el VAR estará Daniel Zamora. A partir de las 19 del jueves, la Lepra buscará comenzar a sumar de a tres en el Torneo Clausura.

Por su parte, el Lobo visitará a San Lorenzo en el Estadio Pedro Bidegain este martes desde las 19. Para dicho compromiso, el árbitro principal asignado es Fernando Echenique. En el VAR estará José Carreras. Gimnasia y Esgrima intentará traerse puntos en su expedición por Buenos Aires para seguir nutriendo un colchón de puntos que le permita quedarse en Primera División.

Gimnasia y Esgrima se ver&aacute; las caras con San Lorenzo.

Gimnasia y Esgrima se verá las caras con San Lorenzo.

Todos los árbitros de la fecha 2 del Torneo Clausura

Martes 28 de julio

  • 19 horas - San Lorenzo - Gimnasia y Esgrima -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Lucio Méndez

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: José Carreras

AVAR: Lucas Pardo

  • 19 horas - Banfield - Sarmiento -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Lucas Cavallero

  • 21.15 - Argentinos - Estudiantes de Río Cuarto -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Lucas Germanotta

  • 21.15 - Rosario Central - Racing -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

VAR: Yamil Possi

AVAR: Carla López

Miércoles 29 de julio

  • 14.30 - Barracas Central - Aldosivi -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Wenceslao Meneses

  • 17 horas - Defensa y Justicia - Deportivo Riestra -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Iván Aliende

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Ernesto Callegari

  • 19.15 - Gimnasia La Plata - River -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Germán Delfino

AVAR: Salomé Di Iorio

  • 21.30 - Instituto - Platense -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Jueves 30 de julio

  • 19 horas - Independiente Rivadavia - Huracán -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Matías Billone

VAR: Daniel Zamora

AVAR: Gastón Suárez

  • 19 horas - Talleres - Vélez -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Franco Acita

  • 21.15 - Independiente - Newell’s -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: César Ceballo

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Julio Fernández

  • 21.15 - Central Córdoba - Atlético Tucumán -Interzonal- (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Brian Ferreyra

AVAR: Iván Núñez

Miércoles 5 de agosto

  • 19 horas - Boca - Estudiantes de La Plata -Zona A- (TNT Sports)

Árbitros a designar

  • 21.15 - Tigre - Belgrano -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitros a designar

Jueves 6 de agosto

  • 19 horas - Unión - Lanús -Zona A- (TNT Sports)

Árbitros a designar

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