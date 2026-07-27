Cómo está la lucha por el título de Campeón de Liga con Independiente Rivadavia como protagonista

En la segunda posición aparece Argentinos Juniors, que después de su triunfo sobre Sarmiento de Junín en la primera fecha del Clausura, alcanzó las 32 unidades en la anual. A su vez, el podio lo completan Estudiantes de La Plata, el equipo más ganador del fútbol argentino en los últimos años, y Vélez, ambos con 31.

Los grandes están fuera del Top 4

En lo que respecta a los equipos denominados grandes, el mejor posicionado de ellos es Boca, que tiene 30 puntos. Sin embargo, el presente del “Xeneize” no es el mejor, debido a que fue goleado 3-0 por Deportivo Riestra en su debut en el Torneo Clausura.

Más abajo, con 29, está River, otro grande que tuvo un comienzo decepcionante producto de su derrota como local por 1-0 ante Barracas Central.

Por otra parte, Independiente, que le ganó 2-0 como visitante a Estudiantes de La Plata, está noveno con 27 puntos, mientras que Racing tiene 24 y San Lorenzo 22.

La actividad en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol continuará este martes, en una jornada que marcará el inicio de la segunda fecha.

Así está la lucha por ser el Campeón de Liga