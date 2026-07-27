Cómo está la lucha por el título de Campeón de Liga con Independiente Rivadavia como protagonista

El Torneo Clausura se puso en marcha el último fin de semana y, de esta manera, continuó en paralelo la pelea por el título de Campeón de Liga con Independiente Rivadavia como protagonista.
El Torneo Clausura se puso en marcha y continuó en paralelo la pelea por el título de Campeón de Liga con Independiente Rivadavia como protagonista
El Torneo Clausura se puso en marcha el último fin de semana y, de esta manera, continuó en paralelo la pelea por el título de Campeón de Liga con Independiente Rivadavia como protagonista.
Se trata del trofeo que se le entrega al primero de la tabla anual, donde se suman los puntos correspondientes a la fase regular tanto del Torneo Apertura como del Clausura.
Luego de 17 fechas disputadas, sobre un total de 32, el primero en la tabla anual es la Lepra, que tuvo una tremenda fase regular en el Torneo Apertura en la que sumó 34 puntos, mientras que en este Torneo Clausura comenzó su camino con un empate sin goles en condición de visitante contra Atlético Tucumán.
En la segunda posición aparece Argentinos Juniors, que después de su triunfo sobre Sarmiento de Junín en la primera fecha del Clausura, alcanzó las 32 unidades en la anual. A su vez, el podio lo completan Estudiantes de La Plata, el equipo más ganador del fútbol argentino en los últimos años, y Vélez, ambos con 31.
En lo que respecta a los equipos denominados grandes, el mejor posicionado de ellos es Boca, que tiene 30 puntos. Sin embargo, el presente del “Xeneize” no es el mejor, debido a que fue goleado 3-0 por Deportivo Riestra en su debut en el Torneo Clausura.
Más abajo, con 29, está River, otro grande que tuvo un comienzo decepcionante producto de su derrota como local por 1-0 ante Barracas Central.
Por otra parte, Independiente, que le ganó 2-0 como visitante a Estudiantes de La Plata, está noveno con 27 puntos, mientras que Racing tiene 24 y San Lorenzo 22.
La actividad en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol continuará este martes, en una jornada que marcará el inicio de la segunda fecha.